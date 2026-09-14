Összedőlt a körhinta egy vidámparkban a venezuelai El Callao városában szombaton este 10 óra. A baleset következtében hét gyermek megsérült: a hatóságok megerősítették, hogy vágásokat és zúzódásokat szenvedtek el, az állapotukkal kapcsolatban azonban egyelőre nem osztottak meg további információkat.

Több gyerek megsérült, miután összedőlt egy körhinta a vidámparkban / Fotó: Ethan Hoover / Unsplash (Képünk illusztráció)

Összedőlt a körhinta a vidámparkban

A helyszínen készült videókon az látható, amint a balesetet követően azonnal rohannak segíteni, és kétségbeesetten igyekeznek felemelni a romokat az alattuk fekvő gyerekekről, mialatt a helyszínre több mentőegység érkezett.

A hírek szerint az ellátást követően a sérülteket közeli kórházakba szállították, ahol jelenleg is megfigyelés alatt tartják őket.

#Venezuela | La noche del sábado 12 de septiembre se vivieron momentos de tensión tras colapsar una atracción mecánica, conocida como sillas voladoras en El Callao; reportan al menos siete hxridos. Entre los lesionados hay seis menores de edad. Autoridades investigan las causas… pic.twitter.com/HeKRs8zU9W — Quadratín Hispano (@HispanoQ) September 13, 2026

Az ügyben vizsgálatot indítottak, annak érdekében, hogy kiderítsék, mi okozta a körhinta összeomlását, az első jelentések szerint azonban a fő szerkezet egyik tengelye tört el, aminek következtében az ülésmechanizmus letört, majd a földre zuhant.

A vidámparkot a történtek után bezárták. A Daily Star információi szerint a jelenlegi üzemeltetők alig egy hónapig vezetik a helyet, így most azzal kapcsolatban is vizsgálat folyik, betartották-e az összes vonatkozó biztonsági szabályt és szabványt.