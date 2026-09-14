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Körhinta

Több gyerek megsérült, miután összedőlt egy körhinta a vidámparkban

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
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Súlyos baleset történt szombaton a helyi vidámparkban a venezuelai El Callao városában. Ekkor egy körhinta dőlt össze, aminek következtében hét gyermek megsérült. Az ügyben vizsgálat indult.
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Körhintakörhintabalesetvenezuelaividámpark

Összedőlt a körhinta egy vidámparkban a venezuelai El Callao városában szombaton este 10 óra. A baleset következtében hét gyermek megsérült: a hatóságok megerősítették, hogy vágásokat és zúzódásokat szenvedtek el, az állapotukkal kapcsolatban azonban egyelőre nem osztottak meg további információkat.

Több gyerek megsérült, miután összedőlt egy körhinta a vidámparkban / Fotó: Ethan Hoover / Unsplash (Képünk illusztráció)

Összedőlt a körhinta a vidámparkban

A helyszínen készült videókon az látható, amint a balesetet követően azonnal rohannak segíteni, és kétségbeesetten igyekeznek felemelni a romokat az alattuk fekvő gyerekekről, mialatt a helyszínre több mentőegység érkezett.

A hírek szerint az ellátást követően a sérülteket közeli kórházakba szállították, ahol jelenleg is megfigyelés alatt tartják őket. 

Az ügyben vizsgálatot indítottak, annak érdekében, hogy kiderítsék, mi okozta a körhinta összeomlását, az első jelentések szerint azonban a fő szerkezet egyik tengelye tört el, aminek következtében az ülésmechanizmus letört, majd a földre zuhant.

A vidámparkot a történtek után bezárták. A Daily Star információi szerint a jelenlegi üzemeltetők alig egy hónapig vezetik a helyet, így most azzal kapcsolatban is vizsgálat folyik, betartották-e az összes vonatkozó biztonsági szabályt és szabványt.

Súlyos baleset történt a rotherhami Maltby Crags vásárban is péntek este: itt egy 11 és egy 13 éves gyerek, valamint egy 21 éves nő sérült meg az egyik vidámparki játékon. Mindhármukat kórházba vitték.

 

 

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