Több gyerek megsérült, miután összedőlt egy körhinta a vidámparkban

Összedőlt a körhinta egy vidámparkban a venezuelai El Callao városában szombaton este 10 óra. A baleset következtében hét gyermek megsérült: a hatóságok megerősítették, hogy vágásokat és zúzódásokat szenvedtek el, az állapotukkal kapcsolatban azonban egyelőre nem osztottak meg további információkat.
Összedőlt a körhinta a vidámparkban
A helyszínen készült videókon az látható, amint a balesetet követően azonnal rohannak segíteni, és kétségbeesetten igyekeznek felemelni a romokat az alattuk fekvő gyerekekről, mialatt a helyszínre több mentőegység érkezett.
A hírek szerint az ellátást követően a sérülteket közeli kórházakba szállították, ahol jelenleg is megfigyelés alatt tartják őket.
Az ügyben vizsgálatot indítottak, annak érdekében, hogy kiderítsék, mi okozta a körhinta összeomlását, az első jelentések szerint azonban a fő szerkezet egyik tengelye tört el, aminek következtében az ülésmechanizmus letört, majd a földre zuhant.
A vidámparkot a történtek után bezárták. A Daily Star információi szerint a jelenlegi üzemeltetők alig egy hónapig vezetik a helyet, így most azzal kapcsolatban is vizsgálat folyik, betartották-e az összes vonatkozó biztonsági szabályt és szabványt.
Súlyos baleset történt a rotherhami Maltby Crags vásárban is péntek este: itt egy 11 és egy 13 éves gyerek, valamint egy 21 éves nő sérült meg az egyik vidámparki játékon. Mindhármukat kórházba vitték.