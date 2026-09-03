Átszakította a fejét egy korong, azóta nem tud szexelni a feleségével

A szeptember 27-i mérkőzésen a korong olyan erővel találta el Zenchenko fejét, hogy a Bauer Re-Akt 55 típusú sisakja megrepedt, a korong pedig a kereset szerint „áthatolt” a védőfelszerelésen, és felsértette a fejét.

Rémálommá vált a hokimeccs, a korong a sisakon át fúródott a játékos fejébe.

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Zenchenkót azonnal kórházba szállították, ahol többek között vágott sérüléseket és vérömlenyt kezeltek nála. A férfi közvetlenül a baleset után memóriazavarokat és koordinációs problémákat tapasztalt, és azóta sem lépett jégre.

A sérülés a magánéletét is súlyosan érintette. Felesége, Sofia Zenchenko szintén felperes a keresetben, és azt állítja, hogy férje állapota miatt elveszítette a házastársi kapcsolatot: a szexuális együttlét lehetőségét.

A férfi ügyvédje szerint a házaspár szexuális élete jelentősen megváltozott, Zenchenko pedig jelenleg teljesen munkaképtelen.

A keresetben a hokis azt állítja, hogy nem tud visszatérni ahhoz a munkához sem, amelyet egy egzotikus autók felújításával foglalkozó cégnél végzett. Ügyvédje szerint előfordul, hogy Zenchenko egy autó javítása közben letesz egy alkatrészt, majd néhány pillanattal később már nem emlékszik arra, honnan származik.

A keresetben a sisak gyártóját, a Bauer Hockeyt, valamint azt az Anaheimben található Pure Hockey üzletet is megnevezték, ahol Zenchenko 2025. július 3-án vásárolta a védőfelszerelést.

A beadvány szerint a sisak gyártási vagy tervezési hibás lehetett, és nem figyelmeztették megfelelően a vásárlót a veszélyekre. A Pure Hockey állítólag kifejezetten ezt a sisakot ajánlotta Zenchenkónak versenyszerű használatra.

A házaspár több millió dolláros kártérítést követel. Zenchenko ügyvédje szerint a pontos összeget még nem állapították meg.

A férfi kevesebb mint két éve költözött Los Angelesbe feleségével. Jelenleg csak oroszul beszélnek, a családot pedig a feleség tartja el, aki házvezetőként vállalt munkát.

Zenchenko ügyvédje szerint a férfi legnagyobb vágya, hogy egyszer ismét hokizhasson.