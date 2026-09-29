Erőszakba torkollott a diáktüntetés Franciaországban, 164 embert vettek őrizetbe – videó

A középiskolai tüntetések szeptember 21-én kezdődtek a Párizshoz közeli Créteil egyik gimnáziumában, ahol több tanári állás is betöltetlen maradt. A tiltakozó mozgalom ezt követően gyorsan átterjedt az Île-de-France régió más intézményeire, majd az ország több részére is – számolt be róla a Le Monde.fr

A középiskolai tüntetések során több intézménynél blokádok alakultak ki Franciaországban

Fotó: BASTIEN OHIER / Hans Lucas

Hétfőn, szeptember 28-án már 180 középiskolában voltak fennakadások, illetve blokádok vagy blokádkísérletek. Laurent Nuñez belügyminiszter közlése szerint az intézmények környékén összesen 164 embert vettek őrizetbe. A tárcavezető úgy fogalmazott, hogy egyes helyszíneken a történtek már nem a megszokott tiltakozó akciókra, hanem városi erőszakra hasonlítottak.

A francia belügyminisztérium adatai szerint 12 rendőr, nyolc oktatási dolgozó és több tucatnyi középiskolás sérült meg. Több intézménynél rongálásokról és pirotechnikai eszközök használatáról is beszámoltak.

Több francia városra is átterjedtek a középiskolai tüntetések

A mozgalom kezdetben elsősorban a párizsi régióra koncentrálódott. Île-de-France 468 állami középiskolájának mintegy 12 százalékánál próbálkoztak blokáddal, hétfőre azonban Marseille-ből, Lille-ből, Lyon térségéből, valamint Var és Alpes-Maritimes megyéből is érkeztek hírek tiltakozó akciókról.

A diákok követelései intézményenként eltérnek. A kifogások között szerepel a tanár- és személyzethiány, az iskolák rossz állapota, a túlzsúfolt osztályok és órarendek, valamint egyes helyeken a mobiltelefonokra vonatkozó korlátozások enyhítése és a menzai étkeztetés javítása is.

Édouard Geffray oktatási miniszter elismerte, hogy a diákoknak lehetnek jogos követeléseik, ugyanakkor azt mondta, egyes helyszíneken külső, maszkot viselő személyek is megjelentek, akik erőszakos fellépésre ösztönözték a fiatalokat. A belügy- és az oktatási miniszter jelezte, hogy erőszak vagy az intézmények teljes blokádja esetén a rendőrség beavatkozik.