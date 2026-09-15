Kiszivárgott Brüsszel terve – uniós szinten tilthatják be a közösségi médiát a fiataloknak?

Az Európai Bizottság szigorúbban szabályozná, hogyan használhatják a kiskorúak a közösségi médiát. A 15 év alattiak szülői hozzájárulás nélkül nem hozhatnának létre fiókot a közösségi oldalakon és a videómegosztó platformokon – írta az Euronews a birtokába került bizalmas dokumentum alapján.
A tervezett EU Kids Act az olyan platformok mellett, mint az Instagram, a TikTok és a YouTube, más, a kiskorúak számára potenciális kockázatot jelentő digitális szolgáltatásokra is kiterjedne. Ezek közé tartoznának az online játékok, valamint a mesterséges intelligenciával működő chatbotok és virtuális társak.
A jogszabálytervezet főbb elemeit várhatóan Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke ismerteti az Európai Parlament plenáris ülésén, az Unió helyzetéről szóló beszédében. A teljes javaslatot a tervek szerint csütörtökön hozzák nyilvánosságra.
Korhatárhoz kötnék a közösségi média használatát
A kiszivárgott tervezet több korcsoportra bontaná a kiskorúakat. A három év alatti gyermekek egyáltalán nem használhatnák a közösségi médiát és más magas kockázatúnak minősített szolgáltatásokat.
A 3 és 13 év közöttiek felnőtt felügyelete mellett férhetnének hozzá a gyermekek számára kialakított szolgáltatásokhoz. A 13 és 15 év közöttiek szülői felügyelet mellett, korlátozott funkciókkal használhatnák a közösségi oldalakat és a videómegosztó platformokat. A 15 és 18 év közöttiek már szülői hozzájárulás nélkül férhetnének hozzá ezekhez a szolgáltatásokhoz, ugyanakkor esetükben is érvényben maradnának a kiskorúakat védő biztonsági követelmények.
Az olyan technológiai vállalatoknak, mint a Meta és a Google, az új fiókok létrehozásakor ellenőrizniük kellene a felhasználók életkorát. Ehhez uniós életkor-ellenőrző alkalmazást vagy megfelelő nemzeti megoldásokat használhatnának.
A végtelen görgetést is betilthatnák a kiskorúaknál
A tervezet nemcsak korhatárt vezetne be, hanem azt is előírná, hogy a digitális szolgáltatásokat már a tervezésüktől kezdve a gyermekek biztonságát szem előtt tartva alakítsák ki. Ennek részeként tiltanák többek között a végtelen görgetést, a mesterségesen generált értesítéseket és bizonyos jutalmazási mechanizmusokat.
Az ajánlórendszereket úgy kellene kialakítani, hogy ne vezessék a kiskorúakat egyre szélsőségesebb vagy káros tartalmak felé, és az ajánlások ne kizárólag a felhasználói aktivitás növelésére épüljenek.
A kiskorúak profiljait alapértelmezetten privátra kellene állítani, az ismeretlen felhasználók pedig nem léphetnének velük kapcsolatba. Egyszerűbbé tennék a káros tartalmak bejelentését is, a szülők számára pedig a gyermek életkorához igazodó felügyeleti eszközöket biztosítanának.
Az MI-chatbotokra és az online játékokra is kiterjedne a szabályozás
Az EU Kids Act hatálya a korábban vártnál szélesebb lehet. Az online játékokra, valamint a mesterséges intelligenciával működő chatbotokra és virtuális társakra is külön gyermekvédelmi követelményeket dolgoznának ki.
A dokumentum szerint különösen azok az MI-alapú szolgáltatások kerülhetnek a szabályozás hatálya alá, amelyek mentális egészséggel vagy személyes fejlődéssel kapcsolatos tanácsokat adhatnak kiskorúaknak. Az oktatási célú vagy hatóságok által működtetett szolgáltatások, valamint az irodai és ipari felhasználásra készült mesterségesintelligencia-rendszerek ugyanakkor nem tartoznának a jogszabály hatálya alá.
A technológiai cégekre hárítanák a bizonyítás terhét
Az Európai Bizottság a szabályok betartatásán is szigorítana. A tervezet szerint a technológiai vállalatoknak kellene bizonyítaniuk, hogy szolgáltatásaik megfelelnek a gyermekvédelmi követelményeknek.
A digitális szolgáltatásokról szóló uniós jogszabály, a DSA alapján már most is szigorúbb felügyelet alatt álló szolgáltatóknak előzetes bizottsági engedélyt kellene kérniük az olyan új funkciók bevezetése előtt, amelyek hatással lehetnek a gyermekekre.
A technológiai vállalatokra felügyeleti díjat is kivetnének, amelyből a szabályok végrehajtását finanszíroznák.
Több uniós tagállam – köztük Franciaország, Németország, Olaszország, Spanyolország, Ausztria, Dánia és Hollandia – már saját szabályozást fontolgat vagy készít elő a közösségi oldalak kiskorúak általi használatára. Az uniós szintű szabályozás egyik célja az lenne, hogy elkerüljék az egymástól eltérő nemzeti előírások kialakulását.