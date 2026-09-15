Kiszivárgott Brüsszel terve – uniós szinten tilthatják be a közösségi médiát a fiataloknak?

Az Európai Bizottság szigorúbban szabályozná, hogyan használhatják a kiskorúak a közösségi médiát. A 15 év alattiak szülői hozzájárulás nélkül nem hozhatnának létre fiókot a közösségi oldalakon és a videómegosztó platformokon – írta az Euronews a birtokába került bizalmas dokumentum alapján.

Új uniós szabályok jöhetnek a közösségi média korlátozására

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A tervezett EU Kids Act az olyan platformok mellett, mint az Instagram, a TikTok és a YouTube, más, a kiskorúak számára potenciális kockázatot jelentő digitális szolgáltatásokra is kiterjedne. Ezek közé tartoznának az online játékok, valamint a mesterséges intelligenciával működő chatbotok és virtuális társak.

A jogszabálytervezet főbb elemeit várhatóan Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke ismerteti az Európai Parlament plenáris ülésén, az Unió helyzetéről szóló beszédében. A teljes javaslatot a tervek szerint csütörtökön hozzák nyilvánosságra.

Korhatárhoz kötnék a közösségi média használatát

A kiszivárgott tervezet több korcsoportra bontaná a kiskorúakat. A három év alatti gyermekek egyáltalán nem használhatnák a közösségi médiát és más magas kockázatúnak minősített szolgáltatásokat.

A 3 és 13 év közöttiek felnőtt felügyelete mellett férhetnének hozzá a gyermekek számára kialakított szolgáltatásokhoz. A 13 és 15 év közöttiek szülői felügyelet mellett, korlátozott funkciókkal használhatnák a közösségi oldalakat és a videómegosztó platformokat. A 15 és 18 év közöttiek már szülői hozzájárulás nélkül férhetnének hozzá ezekhez a szolgáltatásokhoz, ugyanakkor esetükben is érvényben maradnának a kiskorúakat védő biztonsági követelmények.

Az olyan technológiai vállalatoknak, mint a Meta és a Google, az új fiókok létrehozásakor ellenőrizniük kellene a felhasználók életkorát. Ehhez uniós életkor-ellenőrző alkalmazást vagy megfelelő nemzeti megoldásokat használhatnának.

A végtelen görgetést is betilthatnák a kiskorúaknál

A tervezet nemcsak korhatárt vezetne be, hanem azt is előírná, hogy a digitális szolgáltatásokat már a tervezésüktől kezdve a gyermekek biztonságát szem előtt tartva alakítsák ki. Ennek részeként tiltanák többek között a végtelen görgetést, a mesterségesen generált értesítéseket és bizonyos jutalmazási mechanizmusokat.