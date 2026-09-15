Fémrúddal üthették a krokodilt az állatkertbe betörő tinédzserek

A rendőrség szerint a fiúk vasárnap este, körülbelül negyed nyolckor jutottak be a Perth Zoo területére. A krokodil kifutójának lakatjait levágták, majd bemásztak az állathoz.

Elképesztő állatkerti betörés: a krokodil kifutójába is bemerészkedtek.

Fotó: BERTHIER EMMANUEL / HEMIS.FR / AFP

Állatkínzással vádolnak két tinédzsert egy krokodil megtámadása után

A hatóságok azzal gyanúsítják őket, hogy a hüllőt egy fémrúddal megütötték. A térfigyelő kamerákat, amelyek rögzíthették a történteket, állítólag letépték a falról.

Az esetet hétfő reggel jelentették a rendőrségnek. A két fiatalt különböző lakóhelyeken, Baldivisban és Belmontban találták meg.

Mindkettőjüket két rendbeli rongálással, jogosulatlan behatolással és állatkínzással vádolták meg. Kedden kell megjelenniük a perthi fiatalkorúak bírósága előtt.

Az állatkert közlése szerint a krokodil könnyebb sérüléseket szenvedett. Az állatorvosi csapat és a gondozók kezelik, állapotát folyamatosan figyelemmel kísérik.

Az intézmény vakmerő és felelőtlen tettnek nevezte a történteket, amely az állat jóléte mellett a behatolók életét is súlyosan veszélyeztette. Az állatkert felülvizsgálja biztonsági intézkedéseit, és együttműködik a rendőrséggel.