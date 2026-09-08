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krokodil

Olyan állat fejét találták meg egy bőröndben egy olaszországi reptéren, hogy még a vámosok is megrémültek

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Védett állat maradványára bukkantak a vámosok a torinói repülőtéren egy Miamiból érkező utas poggyászában. A barna papírba csomagolt krokodilfej miatt eljárás indult az olasz férfi ellen, aki jelentős pénzbírságra vagy akár szabadságvesztésre is számíthat.
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krokodilOlaszországrepülőtérillegális állatkereskedelempoggyász

Egy kiszárított krokodilfejet találtak egy utas poggyászában az észak-olaszországi Torino Caselle repülőterén. Az olasz férfi Miamiból, Isztambulon keresztül érkezett Olaszországba – közölte az olasz pénzügyőrség torinói egysége.

krokodil, torinói repülőtér, poggyász, csempészet, védett faj, illegális állatkereskedelem, Washingtoni Egyezmény, Olaszország A krokodilfej egy Miamiból Torinóba érkező utas poggyászából került elő (A kép illusztráció) Fotó: EVERT ELZINGA / ANP MAG
A krokodilfej egy Miamiból Torinóba érkező utas poggyászából került elő (A kép illusztráció)
Fotó: EVERT ELZINGA / ANP MAG

A hatóságok tájékoztatása szerint a súlyosan veszélyeztetett fajhoz tartozó állat fejét barna csomagolópapírba tekerték. A krokodilfejet a határőrizeti szervek lefoglalták, az utas ellen pedig eljárás indult, mert engedély nélkül próbálta becsempészni a védett állat maradványát Olaszországba.

A férfi a sajtóértesülések szerint nyaralásból tért haza.

A krokodilfej miatt szabadságvesztést is kaphat a férfi

A krokodilok a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelmét szabályozó Washingtoni Egyezmény védelme alatt állnak. A hatóságok szerint a lefoglalt állati eredetetű tárgyat a szükséges igazolás vagy engedély nélkül vitték be Olaszországba.

Amennyiben a férfit bűnösnek találják, 20 ezer és 200 ezer euró (7,2 millió és 72 miilió forint) közötti pénzbírságot szabhatnak ki rá, de hat hónaptól egy évig terjedő szabadságvesztést is kaphat.

A torinói intézkedés az illegális vadállat-kereskedelem elleni szélesebb körű olaszországi fellépés része. A WWF olasz szervezetének jelentése szerint az ország fontos tranzitpontja az egzotikus állatok illegális kereskedelmének. Egyebek mellett teknősökkel, díszmadarakkal, trópusi hüllőkkel és kisebb főemlősökkel is illegálisan kereskednek online, illetve határokon átnyúló csatornákon keresztül – tájékoztat a The Guardian.

 

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