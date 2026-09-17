Krokodiloktól hemzsegő folyón kapott zöld utat több olimpiai versenyszám is

Zöld utat kapott egy krokodiloktól hemzsegő folyó a 2032-es olimpiai evezős versenyek megrendezésére. A rengeteg kritika ellenére a helyszín jelesre vizsgázott a szakértői értékelésen.

Krokodiloktól hemzsegő folyó fog helyszínt adni több olimpiai játéknak is (Képünk illusztráció)

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Az olimpiai hatóságok csütörtökön megerősítették, hogy jóváhagyták a Queensland központi részén található Fitzroy-folyót a brisbane-i játékok egyik helyszíneként, ezzel lezárva a hónapokig tartó vitát.

Queensland miniszterelnöke, David Crisafulli örömmel jelentette be a hírt a parlamentben, közölve, hogy a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) befejezte a vitatott pálya értékelését.

A Fitzroy jelesre vizsgázott. Hivatalos, aláírva, lepecsételve és elintézve.

A Nemzetközi Evezős Szövetség (World Rowing) és a Kajak-Kenu Világszövetség (Paddle Worldwide) szintén megerősítette, hogy támogatják a regionális síkvízi pálya független technikai értékelését. A queenslandi kormány közlése szerint ez biztosítja, hogy a helyszín adhat otthont a brisbane-i olimpia evezős, para-evezős, kajak-kenu sprint és para-kajak-kenu versenyeinek.

Évek óta vita övezi a helyszínt - és nem csak a krokodilok jelentenek problémát

A kormányra hatalmas nyomás nehezedett, hogy gondolja újra a helyszínt, amióta 2025 márciusában először javasolták a vidéki folyót az evezős számok gazdájaként. A Fitzroy-folyó ugyan krokodilok élőhelye, de az erős áramlatok keltették a legnagyobb aggodalmat. Sokan tartottak attól, hogy a víz nem felel meg a Nemzetközi Evezős Szövetség versenyszabályzatának.

A feszültség a Nemzetközi Evezős Szövetség legutóbbi kongresszusán tetőzött, ahol a brit, az új-zélandi és a német szövetség állítólag jelezte a 2032-es játékok vezetőinek, hogy sportolóik aggódnak a helyszín igazságossága, biztonsága és fenntarthatósága miatt.

Az elmúlt hónapokban egy 542 evezős - köztük olyan olimpiai bajnokok, mint az aranyérmes Drew Ginn - által aláírt nyílt levelet küldtek a kormánynak, amelyben azt kérték, hogy az evezős pályát Queensland délkeleti részén építsék fel. Egy alternatív javaslatot, a Brisbane-től északra fekvő Moreton Bay-t, a helyi tanács világszínvonalú pályaként népszerűsítette, amely nagyjából feleannyiba került volna, mint a rockhamptoni helyszín.