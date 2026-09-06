Kukásautóból mentettek ki egy férfit: a szeméttel együtt őt is elvitték - videó

Hátborzongató helyzet alakult ki, miután San Franciscóban egy férfit véletlenül beledobtak egy kukásautóba, és bent rekedt.

Két órába telt mire kiemelték a kukásautóból a férfit. (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

Két órába telt mire kiemelték a kukásautóból a férfit

A tűzoltók szerint a férfi szerda kora reggel egy konténerben turkált, amikor egy Recology kukásautó megállt, hogy összegyűjtse a tartalmát. A teherautó felemelte a konténert, majd a szeméttel együtt a férfit is a járműbe dobta. Állítólag szemtanúk szóltak a sofőrnek, miután meghallották a bajbajutott segélykiáltásait

Több mint két tucat tűzoltó vonult ki helyszínre, és ki kellett szedniük a szemetet a teherautóból, hogy elérjék az alatta eltemetett férfit. A mentőakció két órába telt.

A sofőr állítólag egyszer használta a teherautó présgépét, amíg a férfi bent tartózkodott - mielőtt észrevette volna, hogy valaki van ott -, de egyelőre nem világos, hogy a bajbajutott megsérült-e. A tűzoltók a tervek szerint ki fogják hallgatni a férfit, hogy kiderítsék, mit keresett pontosan a konténerben - írta a TMZ.