A kenyerek között találtak rá a szupermarketben erre a furcsa állatra

A Cumbria megyei Workingtonban működő Pet Encountert értesítették, miután a kukoricakígyót egy Heron Foods üzletben fedezték fel. Nem tudni, hogy az állatot szándékosan hagyták-e ott, vagy egyszerűen megszökött.

Kukoricakígyó rejtőzött a szupermarket kenyérsorán. Fotó: Unsplash

Kukoricakígyót találtak egy szupermarket kenyérsorán

A kígyót, amely a Crumbs becenevet kapta, először egy helyi állatorvosi rendelőbe vitték, majd a Pet Encounter vette gondozásba.

Ben Nicholson, a szervezet munkatársa a BBC-nek arról beszélt, hogy a megélhetési költségek emelkedése miatt egyre több egzotikus állatot hagyhatnak magukra a gazdáik. A Pet Encounter idén eddig 21 kígyót mentett meg, míg 2025-ben összesen 14-et.

Nicholson szerint sokan úgy vásárolnak egzotikus állatot, hogy nincsenek tisztában azok különleges igényeivel. A szervezet ezért már arra is készül, hogy a Harry Potter újabb hulláma miatt megnőhet az elhagyott baglyok száma.