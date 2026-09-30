Mindenki ezt a különleges csikót nézte az aukción – egy vagyonért vitték el

Minden tekintetet magára vonzott egy különleges csikó egy bécsi lóaukción. A mindössze négy hónapos állat ritka barna-fehér mintázatával szinte egy kis zebrára hasonlít, végül pedig 75 ezer eurót (24 millió forint) fizettek érte – írja a Bild.

Egy ritka, zebrára hasonlító különleges csikóért több ezer eurót fizetett egy dubaji vevő. Az állat messze az aukció legdrágább csikója lett

Kép: Screenshot Forrás:longinesglobalchampionstour/Instagram

A J-Nimon K nevű méncsikó már az árverés előtt is az egyik favoritnak számított a tizenkét felkínált melegvérű csikó között. Nemcsak különleges színe miatt tűnt ki: tenyésztője, Steffen Krehl szerint szép feje, szabályos lábai és jó testfelépítése is alkalmassá tehetik arra, hogy később sikeres ugróló legyen.

Dubaji vevő fizetett vagyonokat a különleges csikóért

A 75 ezer eurós (24 millió forint) nyertes licit telefonon érkezett egy dubaji lórajongótól. A különleges csikó ezzel messze az aukció legdrágábban elkelt állata lett: a második legmagasabb ár mindössze 38 ezer euró (12 millió forint) volt, miközben egy csikóért átlagosan körülbelül 27 ezer eurót (8,7 millió forint) fizettek.

J-Nimon K azonban egyelőre nem költözik sehova. Legalább hat hónapos koráig az anyja mellett marad Brandenburgban. Az sem biztos még, hogy később Dubajba kerül: az is elképzelhető, hogy Európában marad, és itt kezdik meg ugrólóként a kiképzését.