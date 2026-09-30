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különleges csikó

Mindenki ezt a különleges csikót nézte az aukción – egy vagyonért vitték el

43 perce
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Zebrára hasonlít a különleges ló.
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különleges csikózebraaukció

Minden tekintetet magára vonzott egy különleges csikó egy bécsi lóaukción. A mindössze négy hónapos állat ritka barna-fehér mintázatával szinte egy kis zebrára hasonlít, végül pedig 75 ezer eurót (24 millió forint) fizettek érte – írja a Bild.

Egy ritka, zebrára hasonlító különleges csikóért több ezer eurót fizetett egy dubaji vevő. Az állat messze az aukció legdrágább csikója lett
Egy ritka, zebrára hasonlító különleges csikóért több ezer eurót fizetett egy dubaji vevő. Az állat messze az aukció legdrágább csikója lett 
Kép: Screenshot Forrás:longinesglobalchampionstour/Instagram

A J-Nimon K nevű méncsikó már az árverés előtt is az egyik favoritnak számított a tizenkét felkínált melegvérű csikó között. Nemcsak különleges színe miatt tűnt ki: tenyésztője, Steffen Krehl szerint szép feje, szabályos lábai és jó testfelépítése is alkalmassá tehetik arra, hogy később sikeres ugróló legyen.

Dubaji vevő fizetett vagyonokat a különleges csikóért

A 75 ezer eurós (24 millió forint) nyertes licit telefonon érkezett egy dubaji lórajongótól. A különleges csikó ezzel messze az aukció legdrágábban elkelt állata lett: a második legmagasabb ár mindössze 38 ezer euró (12 millió forint) volt, miközben egy csikóért átlagosan körülbelül 27 ezer eurót (8,7 millió forint) fizettek.

J-Nimon K azonban egyelőre nem költözik sehova. Legalább hat hónapos koráig az anyja mellett marad Brandenburgban. Az sem biztos még, hogy később Dubajba kerül: az is elképzelhető, hogy Európában marad, és itt kezdik meg ugrólóként a kiképzését.

Rekordösszegért kelt el egy különleges őslénylelet egy aukción, amely újra fellobbantotta a vitát a tudomány és a magángyűjtők között. A T. rex-csontváz több mint 50 millió dollárért talált gazdára, a kutatók azonban attól tartanak, hogy az egyik legértékesebb fosszília ezután elérhetetlenné válhat a tudományos vizsgálatok számára. A 67 millió éves lelet az egyik legnagyobb és legteljesebb példány, amelyet valaha feltártak.

 

 

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