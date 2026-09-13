Folyton izeg-mozog és kezelhetetlen séta közben a kutya? Erre figyelmeztetnek az állatorvosok

Dr. Guy Sandelowsky állatorvos szerint egyes kutyák olyan tüneteket produkálhatnak, amelyek nagyon emlékeztetnek az embereknél jelentkező ADHD bizonyos jellemzőire. Ezeket általában hiperaktivitásként, hiperkinézisként vagy impulzivitásként írják le.

Innen ismerhető fel, ha a kutya ADHD-s. Fotó: Pixabay

A 12 árulkodó jel, hogy a kutya ADHD-s lehet

Felszólításra sem marad a helyén

Folyamatosan izeg-mozog

Túl sokat rohangál és játszik

Séta közben túlságosan izgatott és nehezen irányítható

Nehezen tanul meg trükköket és vezényszavakat

Könnyen elterelődik a figyelme

Nehezen összpontosít

Szokatlanul félénk lehet

Agresszívan viselkedhet

Kényszeres viselkedésformákat mutat

Nem ehető tárgyakat eszik

A lakásban vagy más nem megfelelő helyen végzi el a dolgát

A kutatások összefüggést találtak e viselkedésformák, valamint az agy dopamin- és szerotoninrendszerének zavarai között. A cairn terrierek, a Jack Russell terrierek, a német juhászkutyák, a staffordshire bullterrierek, a rövid szőrű skót juhászkutyák és a border collie-k gyakrabban mutathatják ezeket a jegyeket.

A tünetek a fiatal, kan, illetve sokat egyedül hagyott kutyáknál is gyakoribbak lehetnek.

A szakértő ugyanakkor óva int attól, hogy a gazdik közösségi médiás videók vagy „TikTok-ellenőrzőlisták” alapján diagnosztizálják kedvencüket. Először azt kell biztosítani, hogy az állat eleget aludjon és mozogjon, megfelelő foglalkozást és nevelést kapjon, valamint nyugodt, egészséges környezetben éljen. Ha a szélsőséges viselkedés ennek ellenére is tartósan fennáll, érdemes állatorvoshoz fordulni.