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állatorvos

Folyton izeg-mozog és kezelhetetlen séta közben a kutya? Erre figyelmeztetnek az állatorvosok

36 perce
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Nem marad nyugton, folyton rohangál, és képtelen figyelni? Bár a kutyáknál hivatalosan nem diagnosztizálnak emberi ADHD-t, a szakértők szerint az állatok is mutathatnak ahhoz feltűnően hasonló viselkedést.
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állatorvoskutyaadhd

Dr. Guy Sandelowsky állatorvos szerint egyes kutyák olyan tüneteket produkálhatnak, amelyek nagyon emlékeztetnek az embereknél jelentkező ADHD bizonyos jellemzőire. Ezeket általában hiperaktivitásként, hiperkinézisként vagy impulzivitásként írják le.

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Innen ismerhető fel, ha a kutya ADHD-s. Fotó: Pixabay

A 12 árulkodó jel, hogy a kutya ADHD-s lehet

  • Felszólításra sem marad a helyén
  • Folyamatosan izeg-mozog
  • Túl sokat rohangál és játszik
  • Séta közben túlságosan izgatott és nehezen irányítható
  • Nehezen tanul meg trükköket és vezényszavakat
  • Könnyen elterelődik a figyelme
  • Nehezen összpontosít
  • Szokatlanul félénk lehet
  • Agresszívan viselkedhet
  • Kényszeres viselkedésformákat mutat
  • Nem ehető tárgyakat eszik
  • A lakásban vagy más nem megfelelő helyen végzi el a dolgát

A kutatások összefüggést találtak e viselkedésformák, valamint az agy dopamin- és szerotoninrendszerének zavarai között. A cairn terrierek, a Jack Russell terrierek, a német juhászkutyák, a staffordshire bullterrierek, a rövid szőrű skót juhászkutyák és a border collie-k gyakrabban mutathatják ezeket a jegyeket. 

A tünetek a fiatal, kan, illetve sokat egyedül hagyott kutyáknál is gyakoribbak lehetnek.

A szakértő ugyanakkor óva int attól, hogy a gazdik közösségi médiás videók vagy „TikTok-ellenőrzőlisták” alapján diagnosztizálják kedvencüket. Először azt kell biztosítani, hogy az állat eleget aludjon és mozogjon, megfelelő foglalkozást és nevelést kapjon, valamint nyugodt, egészséges környezetben éljen. Ha a szélsőséges viselkedés ennek ellenére is tartósan fennáll, érdemes állatorvoshoz fordulni.

 

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