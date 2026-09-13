Folyton izeg-mozog és kezelhetetlen séta közben a kutya? Erre figyelmeztetnek az állatorvosok

Dr. Guy Sandelowsky állatorvos szerint egyes kutyák olyan tüneteket produkálhatnak, amelyek nagyon emlékeztetnek az embereknél jelentkező ADHD bizonyos jellemzőire. Ezeket általában hiperaktivitásként, hiperkinézisként vagy impulzivitásként írják le.
A 12 árulkodó jel, hogy a kutya ADHD-s lehet
- Felszólításra sem marad a helyén
- Folyamatosan izeg-mozog
- Túl sokat rohangál és játszik
- Séta közben túlságosan izgatott és nehezen irányítható
- Nehezen tanul meg trükköket és vezényszavakat
- Könnyen elterelődik a figyelme
- Nehezen összpontosít
- Szokatlanul félénk lehet
- Agresszívan viselkedhet
- Kényszeres viselkedésformákat mutat
- Nem ehető tárgyakat eszik
- A lakásban vagy más nem megfelelő helyen végzi el a dolgát
A kutatások összefüggést találtak e viselkedésformák, valamint az agy dopamin- és szerotoninrendszerének zavarai között. A cairn terrierek, a Jack Russell terrierek, a német juhászkutyák, a staffordshire bullterrierek, a rövid szőrű skót juhászkutyák és a border collie-k gyakrabban mutathatják ezeket a jegyeket.
A tünetek a fiatal, kan, illetve sokat egyedül hagyott kutyáknál is gyakoribbak lehetnek.
A szakértő ugyanakkor óva int attól, hogy a gazdik közösségi médiás videók vagy „TikTok-ellenőrzőlisták” alapján diagnosztizálják kedvencüket. Először azt kell biztosítani, hogy az állat eleget aludjon és mozogjon, megfelelő foglalkozást és nevelést kapjon, valamint nyugodt, egészséges környezetben éljen. Ha a szélsőséges viselkedés ennek ellenére is tartósan fennáll, érdemes állatorvoshoz fordulni.