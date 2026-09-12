Különös dolgot árul el a kutyádról, ha alvás közben ezt csinálja

Egy TikTok-videóban az @amazinganimals.us nevű felhasználó a „mlem” jelenségre hívta fel a figyelmet a kutyákkal kapcsolatban.

A kutyák biztonságban érzik magukat, ha ezt csinálják - Illusztráció

Fotó: Pixabay

Ez az, amikor az állat kidugja a nyelvét, és megnyalja az ajkát, az orrát vagy a száját, amit a kutya alvás közben is produkálhat, amikor nyugodt és biztonságban érzi magát.

A Blue Cross szakértői szerint azonban nem csak ezt érdemes figyelni. A nyugodt szemkontaktus, a farokcsóválás, a gazdihoz való odabújás, a lelkes üdvözlés és a nyalogatás szintén a kötődés jelei lehetnek. Ha egy kutya annyira ellazul a gazdája mellett, hogy teljesen nyugodtan pihen, az szintén azt jelezheti, hogy biztonságban érzi magát.

A Company of Animals szerint a nyalogatás gyakran a szeretet és a kötődés kifejezése – írja a Mirror.

A kutyák az ember arcát, kezét vagy akár a lábát is megnyalhatják, ez pedig endorfinok felszabadulásával járhat; ugyanakkor fontos különbség, hogy a saját ajkak nyalogatása néha idegességre vagy aggodalomra is utalhat.

A TikTok-videóhoz több gazdi is hozzászólt, és többen arról számoltak be, hogy saját kutyájuknál is megfigyelték a „mlem” mozdulatot, akár alvás közben, akár ébredéskor. Egyesek szerint korábban azt hitték, ez egyszerűen csak egy szokásos mozdulat, amit a kutyák simogatás közben végeznek.

Elképesztő felfedezés, ez játszódik le a kutyák agyában, amikor azt mondjuk nekik: „Nem!”

Az ELTE Etológia Tanszék és a HUN-REN Természettudományi Kutatóközpont kutatói azt vizsgálták, mi zajlik le egy kutya agyában, amikor valamire nemet mondunk neki, és ő ellenáll a kísértésnek. Az új eredmények arra utalnak, hogy a kutyáknál ez nem automatikus reakció: amikor visszafogják a viselkedésüket, agyi aktivitásuk az emberi önkontroll idegrendszeri jellegzetességéhez hasonló mintázatot mutat.