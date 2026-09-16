Arcon ütöttek és leköptek egy nőt kutyasétáltatás közben – videó

Megtámadott egy 25 éves nő egy másik kutyasétáltatót az angliai Canterburyben, miután konfliktus alakult ki az állataik között. Lucie Marsh többször megütötte és leköpte Lisa Woodot, aki sérülései miatt négy hétig nem tudott dolgozni.

A kutyasétáltatás során történt incidensről térfigyelő kamerás felvétel is készült

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Az eset március 2-án történt. A bíróságon ismertetett adatok szerint Wood pórázon sétáltatta német juhászkutyáját, amikor két másik kutya közeledett feléjük – számolt be róla a Daily Mail.

Az egyik állat, egy masztiff megtámadta a német juhászt, majd a másik kutya is csatlakozott hozzá. Wood rugdosó mozdulatokkal próbálta távol tartani az állatokat, miközben a póráz segítségével igyekezett elhúzni saját kutyáját.

A történtek után Marsh megragadta Wood haját, és olyan erővel rántotta meg, hogy a nő majdnem hátraesett. Ezután meglökte és arcon ütötte, miközben azt kiabálta, hogy megrúgta a kutyáit.

A vád szerint Marsh ezt követően még kétszer megütötte Woodot, majd az arcába köpött. A bíróság a köpést súlyosbító körülményként értékelte.

Woodnak monoklija lett, emellett karcolásokat és enyhe sérüléseket szenvedett. Kutyája nem sérült meg. A szülésznőként dolgozó nő négy hétig nem tudott munkába állni.

Az áldozati nyilatkozatában arról számolt be, hogy az eset óta fél, amikor kutyájával sétálni indul.

Marsh augusztusban bűnösnek vallotta magát testi sértést megvalósító bántalmazás, valamint veszélyesen irányíthatatlanná vált kutya tartása miatt.

A bíróságon elhangzott, hogy a nő erősen kötődik Enzo nevű kutyájához, amely testvére halála után került hozzá, és érzelmi támaszt jelent számára. A védelem szerint Marsh megbánta tettét, és a történtek után sírva hívta fel édesanyját.

Az eset óta terápián vett részt, kutyájával pedig tréningre járt. Az állatot azóta kizárólag pórázon és szájkosárban sétáltatják.

A helyi bíróság szeptember 9-én hat hónapos közösségi büntetést szabott ki Marshra, amelynek részeként 15 rehabilitációs foglalkozáson kell részt vennie.

A veszélyesen irányíthatatlanná vált kutya tartása miatt 50 font pénzbírságot kapott, továbbá 300 font kártérítést kell fizetnie Woodnak. Emellett 115 font áldozatvédelmi pótdíjat és 85 font bírósági költséget is meg kell fizetnie.