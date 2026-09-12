Bezárták a szobába a kétéves kislányukat az agresszív kutyával, szörnyű tragédia lett a vége

A szörnyű kutyatámadás 2025. november 18-án történt Oklahoma Cityben. A rendőrség este 11 óra után érkezett egy North East 26th Street és North Prospect Avenue közelében található házhoz, miután az édesanya, Darci Lambert azt mondta a segélyhívásban, hogy a lánya nem lélegzik.

A kislány nem élte túl a kutyatámadást

Fotó: Twitter/X

Amikor a rendőrök kiértek a helyszínre, a kétéves Locklynn McGuire-t már holtan találták a hálószobájában.

A kislány testén olyan sérülések voltak, amelyeket egyértelműen kutyaharapások okoztak.

A hatóságok négy kutyát vittek el az ingatlanból, közülük három szemmel láthatóan alultáplált volt.

Nem ez volt az első kutyatámadás

A támadásért felelősnek tartott Ella nevű pitbull csípőcsontjai is jól láthatók voltak. A nyomozás során az is kiderült, hogy az állat már 12 nappal a halálos támadás előtt is megtámadta a kislányt, aki akkor is súlyos sérüléseket szenvedett – írja a Law and Crime.

⚠️WARNING: This post describes a fatal dog attack on a toddler.



An Oklahoma couple has been arrested on murder charges after their family pit bull mauled their two-year-old daughter to death. Jordan McGuire, 34, and Darci Lambert, 24, were taken into custody following the tragic… pic.twitter.com/vP5B5jkqcC — True Crime Updates (@TrueCrimeUpdat) November 22, 2025

A kutyát mégis a kislány szobájában tartották

A vádirat szerint Locklynn apja, Jorden McGuire körülbelül este fél nyolckor fektette le a gyermeket. A férfi azt mondta a nyomozóknak, hogy gyógyszert vett be, hogy el tudjon aludni, majd este 8 óra 45 perc körül felébredt, hogy ránézzen a kislányra. Ekkor Locklynn egy matracon aludt Ellával egy szobában.

McGuire állítólag azt mondta,

azért tartották a pitbullt a gyermek szobájában, mert az állat összeverekedett a házban élő többi kutyával.

A szoba ajtajának mindkét oldalán gyerekzár volt, így Locklynn nem tudott kijutni.

Az édesanya eközben nagyjából este fél 11-ig dolgozott. Amikor hazaért, nem nézett rá azonnal a kislányra, és csak később szerzett tudomást arról, hogy mi történt.

Gyilkossággal vádolják a szülőket

A 25 éves Darci Lambert és a 35 éves Jorden McGuire ellen egyaránt elsőfokú gyilkosság, alternatív vádként másodfokú gyilkosság, valamint öt rendbeli állatkínzás miatt emeltek vádat.

Vicki Zemp Behenna, Oklahoma megye kerületi ügyésze szerint

a szülők teljesen figyelmen kívül hagyták gyermekük egészségét, biztonságát és jólétét, és annak ellenére sem védték meg, hogy tudták, veszélyben van.

Locklynn egyik unokatestvére egy, a temetési költségek fedezésére létrehozott adománygyűjtésben emlékezett meg a kislányról. Azt írta, Locklynn „tiszta fény” volt: kíváncsi, gyengéd és vidám gyermek, akinek a mosolya még a legnehezebb napokat is beragyogta.