Trump döntése után az Apple és a Google is átnevezte az Ontario-tavat

Az Apple Lake America néven tünteti fel az Ontario-tavat a Térképek alkalmazásában az Egyesült Államokban, miután Donald Trump amerikai elnök rendeletet adott ki a tó átnevezéséről – számolt be róla a BBC.

Lake America néven jelenik meg az Ontario-tó a Google Maps térképén Sanghajban

Fotó: WG / CFoto

A névváltoztatás az Egyesült Államok és Kanada közötti kereskedelmi vita közepette történt. A két ország közötti tárgyalások augusztus végén megszakadtak, Washington pedig 50 százalékos vámokat vetett ki 20 milliárd dollár értékű kanadai árura. Kanada válaszul azonos értékű ellenvámok bevezetését jelentette be.

Mark Carney kanadai miniszterelnök kormánya az amerikai fél általa elfogadhatatlannak tartott követelései miatt lépett vissza a kereskedelmi tárgyalásoktól. Carney ezt követően arra szólította fel a Trump-kormányzatot, hogy vegye komolyan az egyeztetéseket.

Trump rendelete nyomán jelent meg a Lake America elnevezés

Donald Trump elnöki rendelete 30 napot adott az amerikai belügyminisztériumnak arra, hogy az új nevet átvezesse az Egyesült Államok földrajzi neveinek hivatalos adatbázisában.

Doug Burgum amerikai belügyminiszter szerint Trump külön arra kérte az Apple-t, hogy a rendeletnek megfelelően változtassa meg az Ontario-tó nevét saját térképszolgáltatásában.

Az amerikai elnök az átnevezéshez kapcsolódó, mesterséges intelligenciával készített videókat is megosztott a közösségi médiában. Az egyik felvételen egy Lake Ontario feliratú táblát rúg fel, amelynek helyére egy „Welcome to Lake America” feliratú tábla kerül.

Kanadában ezzel szemben új táblát állítottak a tónál „Lake Ontario. Now and Always”, vagyis „Ontario-tó. Most és mindörökké” felirattal. Doug Ford, Ontario tartomány miniszterelnöke közölte, ezzel kívánják jelezni, hogy továbbra is az Ontario-tó elnevezést használják.

A Google is megváltoztatta az Ontario-tó nevét

Az Apple nem az első nagy technológiai vállalat, amely átvezette a változtatást. A Google korábban szintén Lake America néven kezdte feltüntetni a tavat az Egyesült Államokban lévő felhasználóknál, míg Kanadában megmaradt a Lake Ontario elnevezés.