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lavina

Kiképzésre indultak, aztán jött a lavina, és 13 ember meghalt

1 órája
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Lavina sodorta el az orosz biztonsági szervek több különleges egységéből álló, 33 főből álló csapatát, gyakorlatozás közben. A szerencsétlenségben 13-an vesztették életüket. A hírek szerint a lavina következtében elhunytak közül 12-en a Nemzeti Gárda különleges erőinek, a Vityaz Speciális Rendeltetésű Csoportjának katonái voltak, mialatt több személyt továbbra is eltűntként tartanak számon.
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lavinaoroszhegymászókatonatragédia

Lavina zúdult le az oroszországi Kabard- és Balkárföldön található Bezengi-szurdokban, ahová az orosz biztonsági szervek több különleges egységéinek tagjaiból álló csapata kiképzésre érkezett, és akik közül többen életüket vesztették. A 33 fős csoport a hírek szerint javarészt az orosz Nemzeti Gárda különböző egységeinek tagjaiból állt, akiknek az éves kiképzési programja elméleti és gyakorlati oktatást tartalmaz hegymászásból, sziklamászásból, navigációból, felszereléshasználatból és biztonságos mászótechnikákból. 

An avalanche is rumbling down a steep mountain slope
Lavina okozta 13 ember halálát  / Fotó: Shutterstock (Képünk illusztráció)

Lavina okozta 13 ember halálát 

A Baza és Shot Telegram-csatornák  arról számoltak be, hogy a lavina következtében 13 ember halt meg, akik közül 12-en a Nemzeti Gárda különleges erőinek, a Vityaz Speciális Rendeltetésű Csoportjának katonái voltak. A Baza és a Shot szerint a Vityaz katonái Albert Izotov szentpétervári oktatóval gyakorlatoztak: ennek kapcsán Alekszandr Jakovenko, az Orosz Hegymászó Szövetség hegymászó bizottságának vezetője megerősítette, hogy Izotov is a halálos áldozatok között van.

Az Orosz Nemzeti Gárda ezzel szemben azt közölte, a Vityaz katonáinak haláláról szóló, „bizonyos források által korábban közzétett” jelentések tévesek, azt ugyanakkor elismerték, a lavinában elhunyt hegymászók egy része valóban a Nemzeti Gárda állományába tartozott.

 A Kommerszant nevű orosz lap szerint a 13 elhunyt mellett öt embert eltűntként tartanak számon, tíz személy pedig orvosi ellátásra szorult a szerencsétlenséget követően - írja a Meduza.

 

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