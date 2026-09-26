Elsüllyedt egy komphajó, közel kétezer ember veszett oda: mindössze 64-en élték túl – több, mint 400 gyermek volt az áldozatok közt

2002. szeptember 26. fekete nap volt a hajózás történetében: a világ harmadik legsúlyosabb, békeidőben történt vízi tragédiája 1863 ember életét követelte. A Gambia partjainál elsüllyed szenegáli Le Joola komphajó balesetét mindössze 64-en élték túl.

A napra pontosan 24 évvel ezelőtt, 2002. szeptember 26-án elsüllyedt Le Joola komphajó egy 1991-es felvételen

Fotó: Wikipedia

Fekete nap 24 évvel ezelőtt: közel kétezren vesztek oda a Le Joola elsüllyedése után

A Ziguinchorból induló és Dakarba tartó hajón a megengedettnél jóval többen utaztak. Az 1990-ben átadott Le Joola 536 utast szállíthatott volna eredetileg, aznap azonban közel 2000 ember utazott a hajón. A pontos szám azonban nem ismert, mert közülük csak 1034 utasnak volt jegye. A többi utasnak vagy nem kellett jegyet vennie, mert gyermek volt, vagy potyautasként került fel a hajóra. Ráadásul a túlterheltség miatt rengetegen aludtak a fedélzeten, jóval a hajó tömegpontja felett, ami miatt a 79,5 méter hosszú, 1400 tonnás MV Le Joola jóval instabilabb volt. Alighanem ez okozhatta, hogy a 2002. szeptember 26-án, helyi idő szerint este 11-kor viharba került komphajót az erős hullámok és a szél felborította.

Rengetegen azonnal a vízbe zuhantak, mások a hajó gyomrában lelték halálukat. A túlzsúfoltság mellett az is hozzájárult a halálozások hatalmas számához, hogy a mindössze pár tucat túlélő beszámolója szerint rendkívül nehéz volt hozzáférni a mentőmellényekhez, olyan szorosan le voltak rögzítve, illetve össze voltak kötözve. Ráadásul a hajó vészjelzést sem küldött, így a hatóságok csak másnap reggel 7-kor értesültek először a balesetről, azonban még ekkor sem indították el a mentőegységeket. Sokan gyakorlatilag abba haltak bele, hogy a segítségre vártak.

A Le Joola közel 2000 emberrel a fedélzetén keveredett viharba, majd süllyedt el

Fotó: AFP

Örökre rejtély marad a Le Joola tragédiája?

A hivatalos jelentés szerint legalább 1863 ember veszett oda, közülük 444 gyermek volt. A pontos szám azonban sajnos nem ismert, és talán soha nem is lesz az, hiszen rengetegen utaztak jegy illetve bárminemű regisztráció nélkül a hajón, így az áldozatok valós száma ennél több is lehet. A túlélők száma azonban bizonyos: mindössze 64 ember. Közülük csupán egy nő volt, Mariama Diouf, egy terhes asszony.