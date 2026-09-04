107 évesen világrekordot döntött – de nem az életkorával

Sokan már annak is örülnének, ha elfújhatnák a 100. születésnapi tortájuk gyertyáit, a thaiföldi Sawang Janpram viszont 107 évesen is versenyekre jár, aranyérmeket nyer és világrekordokat dönt. A dél-koreai Teguban rendezett veterán-világbajnokságon kétszer is a dobogó legfelső fokára állhatott, diszkoszvetésben pedig saját világrekordját döntötte meg – adta hírül a Bild.

A legidősebb atléta, thaiföldi Sawang Janpram volt a World Masters Games legidősebb indulója 2025. május 22-én Tajvanon.

Fotó: I-HWA CHENG / AFP

Nem dohányzik, nem iszik, rendszeresen edz a legidősebb atléta

A World Masters Athletics Championships 95 év felettiek mezőnyében 7,59 méterre hajította a diszkoszt, ezzel megjavította tavaly felállított, 7,50 méteres rekordját. Két nappal később gerelyhajításban is győzött, legjobb kísérlete 10,04 méter lett. Tegu polgármestere külön is elismerte teljesítményét, és

a világ legidősebb atlétájaként tüntette ki.

Egyszerű életmód, rendszeres mozgás

Sawang Janpram 1919-ben született, korábban iskolaigazgatóként dolgozott, és csak idősebb korában kezdett komolyabban versenyezni. Az ösztönözte, hogy több barátján látta, ahogy az egészségi állapotuk leromlik, ő pedig mindenképpen el akarta kerülni, hogy ágyhoz kötötté váljon.

Nem dohányzik, nem iszik alkoholt, sok halat és zöldséget fogyaszt, a sült ételeket pedig kerüli.

Hetente többször sétál vagy kocog, emellett diszkoszvetéssel, gerelyhajítással és súlylökéssel edz.

A sporteseményekre 74 éves lánya, Siripan is elkíséri, aki egyben az edzője is. Igaz, Teguban mindkét versenyszámban egyedül indult a korosztályában, a rekordokat azonban így is neki kellett megdöntenie. Már az is elképesztő, hogy 107 évesen még versenyekre utazik szerte a világban.

Nemcsak külföldön élnek elképesztően magas kort megérő emberek. Korábban megírtuk, hogy hazánk egyik legidősebb embere 104 éves korában hunyt el a napokban.

A tavalyi World Masters Games sporteseményről videó is készült: