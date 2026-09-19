Légiriadót rendeltek el a szaúdi fővárosban, több robbanást is hallottak a reptér mellett - videó

A légiriadó után fekete füstöt és tüzet láttak Rijádban, a King Khalid nemzetközi repülőtér közelében. A riasztást órákkal korábban adták ki a szaúdi fővárosban, miközben a térségben ismét fokozódott a feszültség a jemeni húszikkal – számolt be róla a BBC.

A légiriadó után tűz ütött ki az Aramco üzemanyag-telepén Rijádban

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A szaúdi polgári védelem az éjszaka folyamán telefonos figyelmeztetéseket küldött Rijád és más térségek lakóinak a lehetséges veszély miatt. A lakosságot arra kérték, hogy maradjon otthon. Szombat reggel később lefújták a riadót.

Helyiek az AFP-nek arról számoltak be, hogy a figyelmeztetések után több robbanásszerű hangot hallottak a városban.

A repülőtér irányában fekete füstöt és tüzet láttunk

– mondta az egyik lakos a hírügynökségnek.

Fennakadások alakultak ki a rijádi repülőtéren a légiriadó után

A King Khalid nemzetközi repülőtéren jelentős fennakadások alakultak ki. A Flightradar24 repüléskövető szolgáltatás adatai szerint hosszú késések és járattörlések is történtek.

Egy beszámoló szerint a repülőtér közelében egy üzemanyagtartály gyulladhatott ki, ugyanakkor a szaúdi hatóságok egyelőre nem közölték hivatalosan, mi történt. Az AFP helyszíni tudósítója szerint tűzoltók dolgoztak az állami olaj- és gázipari vállalat, az Aramco egyik kiégett üzemanyagtartályánál.

A történtek előzménye, hogy a húszik pénteken azt közölték, meghiúsították a jemeni főváros, Szanaa elleni szaúdi támadásokat.

Jahja asz-Szári, a húszik katonai szóvivője azt állította, hogy Szaúd-Arábia az elmúlt héten mintegy 300 csapást hajtott végre Jemen területén.

A szóvivő egyúttal arra figyelmeztetett, hogy a Szanaa elleni támadások „nem maradnak válasz nélkül”.

A húszik a közelmúltban ellenőrzésük alá vonták a stratégiai jelentőségű Mokha kikötővárost és Perim szigetét is. A térség fontos tengeri útvonal mellett fekszik, amelyen keresztül Szaúd-Arábia többek között Ázsiába és Európába szállít.