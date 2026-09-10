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fegyveres

Lelőtték a népszerű német banda énekesét

52 perce
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Fegyveresek rontottak be egy jamaicai bárba, majd lövöldözni kezdtek. A támadásban életét vesztette a népszerű német banda 60 éves énekese és két másik férfi.
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fegyveresgyilkosságénekes

A sajtóértesülések szerint Jamaicán lelőtték Marlon B.-t, a Söhne Mannheims rapperét/énekesét. A 60 éves zenész a sziget északi részén található Robins Bayben egy bárt üzemeltetett, amikor fegyveresek támadtak rá – tudta meg a Heute.

Lelőtték
Lelőtték Jamaicán Marlon B.-t, a Söhne Mannheims énekesét.
Fotó: Shutterstock

A jamaicai rendőrség szerint szerdán 16 óra 40 perc körül több fegyveres férfi érkezett autóval a bárhoz, majd bementek és lövöldözni kezdtek. 

Marlon B. mellett egy 22 éves férfi a bárban, egy 42 éves férfi pedig az épület előtt vesztette életét.

Az elkövetők ezt követően elmenekültek a helyszínről. A gyilkossági nyomozók vizsgálják az eset körülményeit, egyelőre azonban nem tudni, mi lehetett a támadás indítéka.

A Söhne Mannheims szóvivője az RTL-nek megerősítette, hogy a zenész haláláról egy jamaicai rádión keresztül értesültek, a hírt pedig hitelesnek tartják.

A Söhne Mannheims 1995-ben alakult a németországi Mannheimben. A több énekest és zenészt tömörítő együttes zenéjében a pop, a soul, a hiphop és a reggae elemei is keverednek, és a 2000-es években vált igazán ismertté Németországban. Marlon B. mintegy 25 éven át volt a formáció tagja.

 

 

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