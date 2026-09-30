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repülőtér

Harci készültségbe lépett a lengyel légierő, két repülőtéren is leállt a forgalom

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Újabb biztonsági intézkedéseket vezettek be Lengyelországban az Ukrajna elleni orosz támadások közepette. Szerda reggel ideiglenesen leállt a forgalom a lublini és a rzeszówi repülőtéren is.
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repülőtérlengyelországlégierő

Átmenetileg ismét leállították a forgalmat szerda reggel a lengyelországi Lublin és Rzeszów repülőterén a lengyel légierő műveletei miatt – közölte az X-en a lengyel légi közlekedési hatóság (PANSA).

lengyel légierő
Két lengyel repülőtér is leállt, a légierő műveletbe kezdett az orosz támadások miatt.
Fotó: MATEUSZ WLODARCZYK / AFP

A lengyel hadsereg tájékoztatása szerint 

a szárazföldi légvédelmi rendszerek és a felderítő radarok készenlétben állnak.

Az intézkedések az Ukrajna elleni orosz rakétacsapásokkal összefüggésben történtek.

 

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