Harci készültségbe lépett a lengyel légierő, két repülőtéren is leállt a forgalom

Átmenetileg ismét leállították a forgalmat szerda reggel a lengyelországi Lublin és Rzeszów repülőterén a lengyel légierő műveletei miatt – közölte az X-en a lengyel légi közlekedési hatóság (PANSA).

Két lengyel repülőtér is leállt, a légierő műveletbe kezdett az orosz támadások miatt.

Fotó: MATEUSZ WLODARCZYK / AFP

A lengyel hadsereg tájékoztatása szerint

a szárazföldi légvédelmi rendszerek és a felderítő radarok készenlétben állnak.

Az intézkedések az Ukrajna elleni orosz rakétacsapásokkal összefüggésben történtek.