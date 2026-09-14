Ma 71 éves XIV. Leó pápa – öt meglepő érdekesség az egyházfőről

Honnan származik XIV. Leó pápa?

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Ma 71 éves XIV. Leó pápa, akiről a teniszpályán vagy egyetemi éveiről is lenne mit mesélni. Születésnapjára öt érdekességet gyűjtöttünk össze, köztük egy filmélményt, amelynek hamarosan különös jelentősége lett.

Matematikából diplomázott, teniszezik, látta a Konklávét című filmet a pápaválasztás előtt. XIV. Leó pápa születésnapjára öt érdekességet gyűjtöttünk össze Fotó: ALBERTO PIZZOLI / AFP

Öt érdekesség a ma születésnapját ünneplő XIV. Leó pápáról

Szeptember 14-én ünnepli 71. születésnapját XIV. Leó pápa, aki 1955-ben Robert Francis Prevost néven született Chicagóban. Több mint húsz éven át szolgált Peruban, ahol misszionáriusként, majd Chiclayo püspökeként dolgozott, és 2015-ben perui állampolgárságot is szerzett.

Ferenc pápa 2023-ban bíborossá nevezte ki, 2025 májusában pedig őt választották a katolikus egyház élére.

Születésnapja alkalmából az Ascension összeállítása alapján öt érdekességet gyűjtöttünk össze az egyházfőről.

1. Az első pápa az Egyesült Államokból

XIV. Leó pápa Chicagóban született, és a város környékén nőtt fel. Megválasztásával történelmet írt: előtte még egyetlen, az Egyesült Államokból származó egyházfő sem került a katolikus egyház élére. Robert Francis Prevost így az amerikai katolikusok számára is különleges jelentőségű szereplővé vált.

2. A saját pápaválasztása előtt megnézte a Konklávét

Testvére beszámolója szerint nem sokkal a pápaválasztás előtt látta a Konkláve című filmet. A történet éppen az új egyházfő megválasztása körüli eseményeket mutatja be. A film után hamarosan maga is bevonult a konklávéra, ahonnan már XIV. Leó pápaként lépett a világ elé.

3. Három korábbi pápával is találkozott

Pályája során II. János Pállal, XVI. Benedekkel és Ferenccel is személyesen találkozott. Ezeket az alkalmakat fényképek is megörökítették, amelyek az összeállításban is láthatók. Három elődjével való találkozásai így saját életútjának dokumentált emlékei közé tartoznak.

Leó pápa pályája során II. János Pállal, XVI. Benedekkel és közvetlen elődjével, Ferenc pápával is találkozott személyesen Fotó: ALBERTO PIZZOLI / AFP

4. Szívesen visszatér a teniszpályára

XIV. Leó pápa szívesen ragad teniszütőt, bár egyházi feladatai mellett nem mindig jut ideje a játékra. „Amióta elhagytam Perut, kevés lehetőségem volt gyakorolni, ezért már várom, hogy visszatérhessek a pályára” – mesélte egy korábbi interjúban.