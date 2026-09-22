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baleset

Lezuhant egy F–16-os vadászgép Németországban

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Kiképzési gyakorlat után zuhant le egy amerikai F–16-os Németországban. A hatóságok szerint egy ember megsérült.
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balesetnémetországbanf – 16

Lezuhant egy amerikai F–16-os vadászgép a németországi Spangdahlem légibázisnál. A pilóta katapultált, majd orvosi ellátásban részesült – tudta meg a belga Nieuwsblad.

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A lezuhant amerikai F–16-os vadászgép roncsai a spangdahlemi légibázis kifutópályája mellett 2026. szeptember 22-én
Fotó: Harald Tittel / DPA/AFP

Kiképzés után zuhant le a vadászgép

Az amerikai légierő F–16 Fighting Falcon típusú vadászgépe kedden, fél 3 körül zuhant le a Spangdahlem légibázison vagy annak közelében. A 52. vadászrepülő-ezredhez tartozó gép egy kiképzési gyakorlat után szenvedett balesetet.

A pilóta katapultált a zuhanó gépből, és orvosi ellátásra szorult. A balesetben a Bitburg-Prüm járás szerint egy ember sérült meg.

22 September 2026, Rhineland-Palatinate, Spangdahlem: U.S. Army personnel in protective suits are investigating the crash site at the U.S. Air Base in Spangdahlem, where a fighter jet crashed next to the runway at noon. Spangdahlem, located in the Eifel region of the southwestern German state of Rhineland-Palatinate, is home to an F-16 fighter jet squadron consisting of about 20 aircraft. Photo: Harald Tittel/dpa (Photo by HARALD TITTEL / dpa Picture-Alliance via AFP)
Kiképzési gyakorlat után zuhant le egy amerikai F–16-os Németországban
Fotó: HARALD TITTEL / DPA/AFP

A német légiforgalmi irányítás megerősítette, hogy egy F–16-os zuhant le. 

A kiképzésen négy repülőgép vett részt. Közülük kettő már visszatérőben volt a spangdahlemi légibázisra, amikor az egyik lezuhant, a másik három pedig a ramsteini bázisra tért ki.

A baleset okát vizsgálják, a hatóságok további részleteket későbbre ígértek.

Spangdahlem az amerikai légierő egyik fontos európai bázisa, ahol mintegy 20 F–16-os állomásozik. Nem ez volt az első ilyen baleset a környéken: 2019 októberében egy másik amerikai F–16-os zuhant le kiképzőrepülés közben a légibázis közelében, de a pilóta akkor is sikeresen katapultált.

 

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