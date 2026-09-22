Lezuhant egy F–16-os vadászgép Németországban

Lezuhant egy amerikai F–16-os vadászgép a németországi Spangdahlem légibázisnál. A pilóta katapultált, majd orvosi ellátásban részesült – tudta meg a belga Nieuwsblad.
Kiképzés után zuhant le a vadászgép
Az amerikai légierő F–16 Fighting Falcon típusú vadászgépe kedden, fél 3 körül zuhant le a Spangdahlem légibázison vagy annak közelében. A 52. vadászrepülő-ezredhez tartozó gép egy kiképzési gyakorlat után szenvedett balesetet.
A pilóta katapultált a zuhanó gépből, és orvosi ellátásra szorult. A balesetben a Bitburg-Prüm járás szerint egy ember sérült meg.
A német légiforgalmi irányítás megerősítette, hogy egy F–16-os zuhant le.
A kiképzésen négy repülőgép vett részt. Közülük kettő már visszatérőben volt a spangdahlemi légibázisra, amikor az egyik lezuhant, a másik három pedig a ramsteini bázisra tért ki.
A baleset okát vizsgálják, a hatóságok további részleteket későbbre ígértek.
Spangdahlem az amerikai légierő egyik fontos európai bázisa, ahol mintegy 20 F–16-os állomásozik. Nem ez volt az első ilyen baleset a környéken: 2019 októberében egy másik amerikai F–16-os zuhant le kiképzőrepülés közben a légibázis közelében, de a pilóta akkor is sikeresen katapultált.