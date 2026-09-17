Lezuhant egy repülőgép Svájcban, többen meghaltak

Lezuhant egy kisrepülőgép a svájci Alpokban, három halálos áldozatról tudni. Közülük ketten brit állampolgárok voltak. A légiszerencsétlenség szeptember 16-án következett be, amikor az egymotoros Cirrus SR22T a svájci Valais kanton déli részén, Leukerbad közelében repült. A gép csupán tíz perce volt a levegőben, miután a hegy északi lejtőjének csapódott. A fedélzeten mindenki életét vesztette, a hatóságok jelenleg is dolgoznak az áldozatok hivatalos azonosításán.

Lezuhant egy kisrepülőgép Svájban. Fotó: Unsplash

Gondolataink ebben a nehéz időszakban továbbra is az áldozatok családjaival vannak

- közölték a hatóságok.

Lezuhant egy kisrepülőgép Svájban: ezt tudni eddig

A repülőgép korábban a svájci olasz nyelvű Ticino kantonban található Luganóból indult, majd Sionban leszállt. Innen a középső országrészben fekvő Nidwalden kanton Buochs repülőtere felé tartott, amikor délután 4 óra körül lezuhant. A helyi lakosok füstöt láttak felszállni a repülőgép irányából, ezért értesítették a mentőszolgálatokat. A helyszínre három helikoptert és két mentési szakembert, valamint a Valais-i Mentőszervezet munkatársait vezényelték.

A baleset okának feltárására a svájci szövetségi hatóságok vizsgálatot indítottak. Emellett büntetőeljárás is indult, amelyet a Svájci Államszövetség főügyészsége vezet a Valais kantoni rendőrséggel együttműködésben, írja a Metro.