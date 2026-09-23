Megkötözték és megfojtották a Lidl vezetőjét, keresik a gyilkosokat

Az ismeretlen elkövetők 1995. január 25-én, reggel fél kilenc körül törtek be a Lidl St. Tönisben található üzletébe. Sonja K. üzletvezető éppen árut pakolt, amikor megtámadták. A nőt megkötözték, betömték a száját, majd megfojtották. A rendőrség szerint több elkövető lehetett, akik több ezer német márkát vittek el a széfből.

Évtizedekig hallgathatott valaki a brutális Lidl gyilkosságról.

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Több ezer márkáért ölték meg a Lidl üzletvezetőjét

A nyomozók továbbra is keresik az áldozat eltűnt kulcscsomóját, amelyen a főbejárat és a széf kulcsa is rajta volt. Emellett két fiatalt szeretnének azonosítani, akiket a gyilkosság reggelén, 8 óra 5 perc körül láttak az üzlet előtt – számolt be a Zeit.

Egyikük akkor 15–17 éves, körülbelül 160–165 centiméter magas fiú lehetett. Sötét ruhát és baseballsapkát viselt. A vele lévő másik személy szintén sötét ruhában volt.

Sonja szülei már nem élnek, két testvére azonban továbbra is reméli, hogy megtalálják a gyilkosokat. A rendőrség azokat is jelentkezésre kéri, akiknek az elkövetők az elmúlt évtizedekben beszélhettek a bűncselekményről.