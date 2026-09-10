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Lidl

Halálra késeltek egy nőt a Lidlben, ketten teperték le a támadót

1 órája
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Halálos késelés történt egy németországi Lidlben, ahol egy férfi állítólag a pénztáraknál támadt rá egy nőre. Két építőmunkás megpróbálta megfékezni a támadót.
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Lidlrendőrségférfi

A The Sun a Bildre és a Kieler Nachrichtenre hivatkozva azt írja, hogy a rendőrséget és a mentőket délután 3 óra 45 perc körül riasztották a Ratzeburgban található Lidl üzlethez. A beszámolók szerint a késes támadó a pénztárak környékén szúrta meg a nőt.

Lidl
Megkéseltek egy nőt a Lidl-nél. Fotó: Unsplash

Késelés a Lidl-nél

A boltban mintegy húsz vásárló tartózkodott a támadás idején. Két építőmunkás szemtanúja volt a történteknek, és közbelépett: 

üvegekkel támadtak rá az elkövetőre, majd a földre teperték és lefogták.

A nőt azonban már nem tudták megmenteni. A rendőrség közlése szerint a feltételezett elkövető egy 44 éves német férfi, aki maga is súlyosan megsérült, ezért kórházba szállították.

Egy szemtanú szerint úgy tűnt, hogy a férfi nem ismerte az áldozatot. A helyszínt lezárták, a gyilkosság ügyében pedig a rendőrség és az ügyészség is vizsgálatot indított. A hatóságok szerint a lakosság nincs veszélyben.

 

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