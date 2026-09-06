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limuzin

Limuzinnal hagyta el a kórházat a Hugo Bossba öltöztetett négynapos baba – fotó is készült

25 perce
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Négynaposan máris limuzin várta a bécsi újszülöttet a kórház előtt. A kisbabát Hugo Boss sapkában vitték haza édesanyjával, a különleges pillanatról pedig fotó is készült.
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limuzinhugo bosskórház

Pablo Emilio még csak négy napja látta meg a világot, a család azonban nem bízta a véletlenre a nagy hazatérést. A bécsi kisfiút és édesanyját ugyanis egy hófehér limuzin várta a kórház előtt – nem indul rosszul az élete a csöppségnek.

limuzin
Hugo Boss sapka, hófehér limuzin és saját sofőr – Pablo Emilio négynaposan máris megkapta az élet első igazán fényűző csomagját (a kép illusztráció)
Fotó: Shutterstock

Hugo Bossban a limuzin ülésén

A Heute éresülései szerint a baba csütörtökön született a bécsi klinikán, hétfő este pedig már egy sofőr vezette limuzin vitte haza édesanyjával. A család alighanem szerette volna emlékezetessé tenni a nagy napot, ami kétségtelenül sikerült.

A kisfiú természetesen nem akármilyen szerelésben távozott a szülészetről: Hugo Boss sapkát kapott a fejére, mielőtt betették a luxusautóba. Nagytestvére, Emilia pedig gondosan vigyázott rá. Ha így folytatja, Pablo Emilio négyéves korára már saját sofőrt is kérhet.

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