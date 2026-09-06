Limuzinnal hagyta el a kórházat a Hugo Bossba öltöztetett négynapos baba – fotó is készült

Pablo Emilio még csak négy napja látta meg a világot, a család azonban nem bízta a véletlenre a nagy hazatérést. A bécsi kisfiút és édesanyját ugyanis egy hófehér limuzin várta a kórház előtt – nem indul rosszul az élete a csöppségnek.

Hugo Boss sapka, hófehér limuzin és saját sofőr – Pablo Emilio négynaposan máris megkapta az élet első igazán fényűző csomagját (a kép illusztráció)

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Hugo Bossban a limuzin ülésén

A Heute éresülései szerint a baba csütörtökön született a bécsi klinikán, hétfő este pedig már egy sofőr vezette limuzin vitte haza édesanyjával. A család alighanem szerette volna emlékezetessé tenni a nagy napot, ami kétségtelenül sikerült.

A kisfiú természetesen nem akármilyen szerelésben távozott a szülészetről: Hugo Boss sapkát kapott a fejére, mielőtt betették a luxusautóba. Nagytestvére, Emilia pedig gondosan vigyázott rá. Ha így folytatja, Pablo Emilio négyéves korára már saját sofőrt is kérhet.

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