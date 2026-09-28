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tragédia

Egy hétköznapi eszköz miatt halt meg egy anya és három gyermeke

23 perce
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Egy anya és három gyermeke vesztette életét egy gyorsan terjedő lakástűzben Nagy-Britanniában. A vizsgálat szerint a tragédiát egy lítiumion-akkumulátor meghibásodása okozta.
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Egy 36 éves anya és három gyermeke halt meg egy súlyos lakástűzben az angliai Bootle-ban. A vizsgálat szerint a tragédiát egy lítiumion-akkumulátorhoz kapcsolódó elektromos meghibásodás okozta.

Lítiumion-akkumulátor okozta a halálos lakástüzet
Lítiumion-akkumulátor miatt csaphattak fel a lángok egy angliai házban (illusztráció)Fotó: magnific.com

Lítiumion-akkumulátor okozta a halálos lakástüzet

A tűz szeptember 22-én hajnalban ütött ki, majd rendkívül gyorsan átterjedt a házra. Elisha Brabin mellett 16 éves fia, Leo, valamint nyolcéves Ellis és hétéves Prudence sem élte túl a tragédiát.

A tűzoltóság és a rendőrség közös vizsgálata megállapította, hogy a lángok egy lítiumion-akkumulátor miatt csaphattak fel. I

lyen akkumulátorokat többek között elektromos kerékpárokban és elektromos rollerekben is használnak

 – írja a BBC.

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