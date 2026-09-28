Egy hétköznapi eszköz miatt halt meg egy anya és három gyermeke

Egy 36 éves anya és három gyermeke halt meg egy súlyos lakástűzben az angliai Bootle-ban. A vizsgálat szerint a tragédiát egy lítiumion-akkumulátorhoz kapcsolódó elektromos meghibásodás okozta.

Lítiumion-akkumulátor miatt csaphattak fel a lángok egy angliai házban (illusztráció)Fotó: magnific.com

Lítiumion-akkumulátor okozta a halálos lakástüzet

A tűz szeptember 22-én hajnalban ütött ki, majd rendkívül gyorsan átterjedt a házra. Elisha Brabin mellett 16 éves fia, Leo, valamint nyolcéves Ellis és hétéves Prudence sem élte túl a tragédiát.

A tűzoltóság és a rendőrség közös vizsgálata megállapította, hogy a lángok egy lítiumion-akkumulátor miatt csaphattak fel. I

lyen akkumulátorokat többek között elektromos kerékpárokban és elektromos rollerekben is használnak

– írja a BBC.

Hatalmas lítiumkészlet rejtőzhet egy kaliforniai tó alatt

Mesés vagyont rejthet egy kaliforniai tó mélye, a kincs megszerzése azonban korántsem ígérkezik egyszerűnek. A több milliárd dollárra becsült lítium felszínre hozásának a környéken élők is megérezhetik az árát.

Kényszerleszállást hajtott végre a Lufthansa egyik járata: kigyulladt az egyik utas külső akkumulátora

A Lufthansa egyik Lisszabonba tartó járatának utasai egy éjszakát egy franciaországi hotelban töltöttek, miután a repülőgép kényszerleszállást hajtott végre. A légitársaság tájékoztatása szerint a kitérőre egy kigyulladt külső akkumulátor miatt volt szükség.