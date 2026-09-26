Botrányos lombikprogram – váratlan eredményt hozott a DNS-teszt: senki sem tudja, ki az apa

Egy floridai házaspár azt állítja, hogy a lombikprogram során egy ismeretlen férfi ondóját használhatták fel, ezért a férj nem biológiai apja a 2025-ben megszületett kislányuknak. Natalie és Joshua Strong beperelte a jacksonville-i Brown Fertility meddőségi klinikát és annak vezető orvosát, a klinika azonban tagadja a házaspár állítását.
Natalie és Joshua 2023-ban kezdett lombikkezelésbe, mert közös biológiai gyermeket szerettek volna. Az első próbálkozás sikertelen volt, majd újabb kezelések után Natalie teherbe esett, és 2025-ben megszületett a pár kislánya.
A Daily Mail információi szerint a gyermek születését követő napon azonban egy rutin vérvizsgálat eredménye miatt felmerült bennük, hogy valami nincs rendben. A kereset szerint a baba vércsoportja B pozitív, miközben mindkét szülő negatív Rh-faktorú vércsoporttal rendelkezik.
Joshua elmondása szerint az eredmény hallatán rögtön arra gondolt, hogy probléma történhetett. A házaspár ezt követően DNS-vizsgálatot végeztetett, amely szerint nulla százalék annak valószínűsége, hogy Joshua a kislány biológiai apja.
Natalie hangsúlyozta, hogy a felfedezés semmit sem változtatott a gyermekük iránt érzett szeretetükön. Mint mondta, mindennél jobban szereti a lányát, ugyanakkor közvetlenül a szülés után rendkívül nehéz volt szembesülniük a történtekkel.
A lombikprogram során történtek miatt keresik a gyermek biológiai apját
A házaspár szerint a Brown Fertility egy másik, egyelőre ismeretlen férfi ondóját használhatta fel az embrió létrehozásakor. A pár most elsősorban arra szeretne választ kapni, hogy ki a gyermek biológiai apja, illetve mi történt Joshua ondójával.
Utóbbi azért is aggasztja őket, mert nem tudják, Joshua ondóját esetleg felhasználhatták-e egy másik páciens kezelésénél.
Fogalmunk sincs, hogy még mindig náluk van-e, vagy felhasználták-e máshol. Azt sem tudjuk, lehetnek-e valahol más gyerekek
– mondta Joshua a CNN-nek.
A pár ügyvédje, Rob Marcereau szerint csaknem egy éven keresztül próbáltak választ kapni a klinikától, mielőtt pert indítottak. A jogi eljárással azt szeretnék tisztázni, hogy pontosan mi történt, kinek az ondóját használták fel, és mi lett Joshua mintájával.
A Brown Fertility tagadta a házaspár állítását. A klinika szóvivője a folyamatban lévő perre hivatkozva nem kívánt további részleteket közölni.
Három további embrió miatt is aggódnak
Az ügy a család további gyermekvállalási terveire is hatással van. A párnak még három embriója van a klinikán, de Joshua szerint jelenleg azt sem tudják, hogy ezek létrehozásához kinek az ondóját használták.
Ügyvédeik már intézkednek az embriók másik helyre szállításáról. Natalie arról is beszélt, hogy az idő múlása miatt nem tudja, meddig vállalhatja még egy újabb kezelés megpróbáltatásait.
Strongék később lányuknak is szeretnék elmondani fogantatásának körülményeit. A biológiai apa azonosítását elsősorban azért tartják fontosnak, hogy gyermekük megismerhesse genetikai hátterét és családi egészségügyi előzményeit.
Nem egyedi esetről van szó, korábban egy másik amerikai házaspár történetéről is beszámoltunk, akiknél a lombikkezelés során állítólag másik pár embrióját ültették be. A tévedésre a gyermek születése után derült fény, a vizsgálatok szerint a kislány genetikailag egy másik pár gyermeke volt.