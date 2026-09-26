Botrányos lombikprogram – váratlan eredményt hozott a DNS-teszt: senki sem tudja, ki az apa

Egy floridai házaspár azt állítja, hogy a lombikprogram során egy ismeretlen férfi ondóját használhatták fel, ezért a férj nem biológiai apja a 2025-ben megszületett kislányuknak. Natalie és Joshua Strong beperelte a jacksonville-i Brown Fertility meddőségi klinikát és annak vezető orvosát, a klinika azonban tagadja a házaspár állítását.

A lombikprogram után DNS-teszt igazolta, hogy Joshua nem a gyermek biológiai apja

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Natalie és Joshua 2023-ban kezdett lombikkezelésbe, mert közös biológiai gyermeket szerettek volna. Az első próbálkozás sikertelen volt, majd újabb kezelések után Natalie teherbe esett, és 2025-ben megszületett a pár kislánya.

A Daily Mail információi szerint a gyermek születését követő napon azonban egy rutin vérvizsgálat eredménye miatt felmerült bennük, hogy valami nincs rendben. A kereset szerint a baba vércsoportja B pozitív, miközben mindkét szülő negatív Rh-faktorú vércsoporttal rendelkezik.

Joshua elmondása szerint az eredmény hallatán rögtön arra gondolt, hogy probléma történhetett. A házaspár ezt követően DNS-vizsgálatot végeztetett, amely szerint nulla százalék annak valószínűsége, hogy Joshua a kislány biológiai apja.

Natalie hangsúlyozta, hogy a felfedezés semmit sem változtatott a gyermekük iránt érzett szeretetükön. Mint mondta, mindennél jobban szereti a lányát, ugyanakkor közvetlenül a szülés után rendkívül nehéz volt szembesülniük a történtekkel.

A lombikprogram során történtek miatt keresik a gyermek biológiai apját

A házaspár szerint a Brown Fertility egy másik, egyelőre ismeretlen férfi ondóját használhatta fel az embrió létrehozásakor. A pár most elsősorban arra szeretne választ kapni, hogy ki a gyermek biológiai apja, illetve mi történt Joshua ondójával.

Utóbbi azért is aggasztja őket, mert nem tudják, Joshua ondóját esetleg felhasználhatták-e egy másik páciens kezelésénél.

Fogalmunk sincs, hogy még mindig náluk van-e, vagy felhasználták-e máshol. Azt sem tudjuk, lehetnek-e valahol más gyerekek

– mondta Joshua a CNN-nek.

A pár ügyvédje, Rob Marcereau szerint csaknem egy éven keresztül próbáltak választ kapni a klinikától, mielőtt pert indítottak. A jogi eljárással azt szeretnék tisztázni, hogy pontosan mi történt, kinek az ondóját használták fel, és mi lett Joshua mintájával.