Lopni próbált egy nő a boltban, aztán az ő cuccait is meglovasították

Furcsa fordulatot vett egy szombat esti bolti lopás a németországi Paderbornban. Egy 43 éves nő néhány olcsóbb terméket próbált fizetés nélkül elvinni a szupermarketből, ám mire kijött az üzletből, az ő korábban kifizetett bevásárlásának is nyoma veszett – olvasható a Heute oldalán.

A 43 éves nő lopni próbált, de úgy tűnik, másnak is akadt terve az üzlet előtt hagyott szatyraival. Mire visszatért, már neki is volt miért rendőrt hívnia.

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Mire visszaért a lopásból, eltűntek a szatyrai

A nő este negyed tíz körül bevásárolt egy paderborni üzletben. Kifizette az árukat, majd a szatyrait a szupermarket bejárata előtt hagyta, és visszament a boltba.

Ekkor azonban már nem fizetett volna a holmikért:

a rendőrség szerint néhány, alacsonyabb árkategóriába tartozó terméket próbált ellopni.

Egy alkalmazott észrevette, mi történik, és értesítette a hatóságot.

Gyanúsítottból sértetté is vált

A rendőrök feljelentést tettek a 43 éves nő ellen, de a történetnek ezzel még korántsem volt vége.

Amikor a bolti szarka ismét kilépett az üzletből, észrevette, hogy az ajtó előtt hagyott, korábban kifizetett bevásárlása eltűnt. Valaki időközben kihasználta a lehetőséget, és magával vitte a csomagokat.

A tolvaj így pillanatok alatt sértetté vált: miközben ellene eljárás indult, ő maga is a hatósághoz fordult, mert eltűntek a korábban kifizetett holmijai.

A rendőröknek így egyetlen este alatt két, egymástól független lopási ügyben is intézkedniük kellett.

Egészen más történet egy amerikai nagymamáé, aki hat hónapot töltött börtönben olyan banki bűncselekmények miatt, amelyeket állítása szerint nem ő követett el. Végül bizonyítani tudta, hogy az esetek idején egy másik államban tartózkodott.