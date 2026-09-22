Súlyos állapotban szállítottak kórházba egy 11 éves fiút: arcán és nyakán lőtt sebeket szenvedett

Egy 11 éves fiút súlyos állapotban, lőtt sebekkel szállítottak kórházba, miután meglőtték egy Sydney északnyugati részén található házban.

Lőtt sebeket szenvedett a kisfiú: nyomoz a rendőrség. (Képünk illusztráció) Fotó: unsplash.com

Lőtt sebeket szenvedett a kisfiú: nyomoz a rendőrség

A mentőszolgálatok hétfőn helyi idő szerit délután 5 óra körül érkeztek a norwesti ingatlanban történt lövöldözésről szóló jelentésekhez. A rendőrség közölte, hogy a fiú arcán és nyakán lőtt sebeket szenvedett. A mentősök a helyszínen ellátták, mielőtt kórházba szállították.

A házban tartózkodó öt másik személy sértetlen maradt.

A kezdeti jelentések szerint a lövéseket a házon belülről adták le, és a rendőrség nem keres külső gyanúsítottat. A bűncselekmény helyszínét kijelölték, a körülmények kivizsgálása pedig folyamatban van - írta a The Guardian.

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