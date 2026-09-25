Több mint 81 milliárdot nyert a lottón, különélő felesége rögtön jelentkezett a részéért

Egy mindössze 5 eurós (nagyjából 1800 forintos) lottószelvénnyel 223,2 millió eurót (csaknem 82 milliárd forintot) nyert egy olasz férfi. A mesés vagyonnak azonban nem sokáig örülhetett felhőtlenül: a felesége, akitől ugyan külön él, 80 millió eurót (mintegy 29 milliárd forintot) akar a nyereményből – tudta meg a Heute.

Élete szerencséje lett volna: 81 milliárdot nyert a lottón, felesége azonban 29 milliárdot követel

Fotó: Flavio Maria Chiesa / Shutterstock

A lottónyeremény miatt robbant ki a családi jogvita

A Lecco közelében élő férfi szeptember 11-én találta el a SuperEnalotto mind a hat nyerőszámát, amivel 223,2 millió eurót nyert. A hatalmas összeget egyelőre még nem vette fel, miközben máris jogi vita alakult ki arról, hogy felesége jogosult lehet-e a nyeremény egy részére.

A 48 éves nő több száz kilométerrel arrébb, Frosinonéban lakik, és ügyvédei szerint van jogalapjuk a követelésre.

A pár 2023 áprilisában házasodott össze, és hivatalosan továbbra is házassági vagyonközösségben élnek, noha a gyakorlatban már külön utakon járnak.

A feleség ügyvédei ezért havi 8 ezer eurós (csaknem 3 millió forintos) tartásdíjat vagy egyszeri 80 millió eurós (mintegy 29 milliárd forintos) kifizetést követelnek.

Arra hivatkoznak, hogy az olasz legfelsőbb bíróság korábbi döntései alapján bizonyos szerencsejáték-nyeremények a közös vagyon részét képezhetik akkor is, ha a nyertes szelvényt csak az egyik házastárs vásárolta meg.

Tíz napja maradt reagálni

A férfi vélhetően azzal védekezik majd, hogy a házasságuk már régóta csak papíron létezik. Most tíz napja van arra, hogy válaszoljon a követelésre. A hatalmas nyereményt 180 napon belül kell felvennie, amit közjegyzőn keresztül vagy közvetlenül a szerencsejáték-hatóságnál tehet meg.

Olaszországban nem ez az első hasonló eset. Egy Lodi környékén élő lottómilliomos halála után volt felesége havi 5000 eurós tartásdíjat követelt, miután a férfi a vagyonát új párjára hagyta.

Pár napja arról is írtunk, hogy ötödször tartóztatták le azt a lottónyertest, aki alig másfél éve 52 milliárd forintos vagyonra tett szert.