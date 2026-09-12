Nincsenek szavak, nagylelkű felajánlást tett a lottónyertes házaspár

Egy lottónyertes házaspár visszatért ahhoz a devoni kórházhoz, amely fontos szerepet játszott az életükben. Jon és Lucy Waring ugyanis új műalkotásokkal segítették szebbé tenni a demenciaosztályt, emellett egy zongorát is adományoztak az intézménynek, miután lottónyertesek lettek. A házasok összesen 3.9 millió fontot, azaz 1.6 milliárd forintot nyertek a brit National Lottery lottójátékán. Jon ezt követően úgy nyilatkozott, ő ezek után már csak lazítani szeretne, élvezni szeretné az életet és olyan élményekben részt venni, amelyekről korábban csak álmodhattak. Lucy számára azonban nagyon fontos volt, hogy a kórház, ahol 27 éven át ápolónőként dolgozott, szintén részesüljön nyereményükből.

Lottónyertesekként rohantak segíteni Lucy egykori munkahelyét szebbé tenni. Fotó: Pexels

A demenciaosztály mindig különleges helyet foglal majd el a szívemben. Ezek a betegek és a róluk gondoskodó, hihetetlen munkát végző dolgozók mindent megérdemelnek. Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy ennek részesei lehetünk

- nyilatkozta Lucy, hozzátéve, a műalkotások célja, hogy otthonosabb környezetet teremtsenek a betegek számára, míg az adományozott zongorát az önkéntesek használják majd, hogy zenével tegyék kellemesebbé az osztályon töltött időt - írja a People.