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Louvre

Nem mindennapi akció: Saját festményeiket akasztották ki a Mona Lisa termében

37 perce
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A Louvre biztonsági szolgálata fogott el két német állampolgárt, miután a férfiak saját festményeiket akasztották ki abban a teremben, ahol a Mona Lisa látható. A képeket ragasztószalaggal rögzítették a falhoz.
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LouvreFranciaországPárizs

Két német állampolgárt fogtak el szombaton a párizsi Louvre-ban, miután két festményt rögzítettek a falra abban a teremben, ahol Leonardo da Vinci Mona Lisája látható – számolt be róla az AFP.

Louvre, Mona Lisa, Párizs, Franciaország, Leonardo da Vinci, múzeum, német állampolgárok A Louvre Mona Lisa-termében történt a szombati incidens Fotó: Unsplash
A Louvre Mona Lisa-termében történt a szombati incidens
Fotó: Unsplash 

Rendőrségi források szerint a két férfi szeptember 19-én, szombaton 15.30 körül ragasztószalaggal erősítette a falra a két, egyenként 30×40 centiméteres képet. Az egyik alkotás egyiküket páncélban ábrázolta, míg a másikon a két férfi egy nő társaságában szerepelt.

A múzeum biztonsági szolgálata feltartóztatta őket, majd értesítette a rendőrséget. A két német férfi a meghallgatásán azt mondta, hogy szórakozásból helyezte el a képeket. A francia sajtó rendőrségi forrásokra hivatkozva arról számolt be, hogy később ismét beidézik őket, miután a múzeum megteszi a feljelentést.

A festmények eltávolításakor a Louvre munkatársai kisebb sérüléseket fedeztek fel a falon. A Mona Lisa nem károsodott az incidens során.

Korábban is történtek biztonsági incidensek a Louvre-ban

A múzeumban az elmúlt időszakban több olyan esemény is történt, amely a biztonsági és műszaki körülményekre irányította a figyelmet.

2025. október 9-én egy betörőcsoport nyolc francia koronaékszert lopott el az Apollon-galériából. A tettesek egy emelőkosaras jármű segítségével jutottak be az épületbe. A csoport négy tagját később elfogták, az összesen mintegy 88 millió euróra becsült ellopott tárgyak azonban továbbra sem kerültek elő.

A Louvre nagyszabású felújítását is tervezik, amelynek részeként a Mona Lisa külön kiállítótermet kaphat.

 

 

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