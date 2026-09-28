Lövések dördültek el a szórakozóhelyen: 3 ember meghalt, többen pedig megsérültek

Három férfi életét vesztette, négy másik ember pedig megsérült, miután lövések dördültek el egy illegális, záróra után is nyitva tartó szórakozóhelyen Detroitban, vasárnap kora reggel.

Egy szóváltás után lövések dördültek el az illegális szórakozóhelyen. (Képünk illusztráció) Fotó: unsplash.com

Egy szóváltás után lövések dördültek el az illegális szórakozóhelyen

A vérfürdő reggel 7:20 körül kezdődött Detroit nyugati részén, miután a rendőrség közlése szerint egy szóváltás a gyülekezőhely környékén hirtelen lövöldözéssé fajult. Todd Bettison, Detroit rendőrfőnöke elmondta, hogy az egyenruhások először a ShotSpotter nevű automata lövésérzékelő rendszer riasztotta, majd nem sokkal később egy segélyhívás is érkezett az erőszakos bűncselekményről.

A rendőrök négy percen belül meg is érkeztek a helyszínre, de három férfi addigra már halott volt. A szemtanúk kétségbeesetten próbáltak segíteni az áldozatokon, mielőtt a mentőegységek kiérkeztek.

A három áldozat egyikeként a 45 éves ifjabb Ansley Harrist azonosították, a másik két férfit még nem azonosították. Négy másik sérültet - két férfit és két nőt, akik vélhetően a húszas-harmincas éveikben járnak - magángépjárművekkel szállítottak kórházba. Bettison elmondta, hogy az ő sérüléseik a jelek szerint nem életveszélyesek. Az ügyben eddig még nem történt letartóztatás.

Egy szomszéd, aki csak Alexként azonosította magát, elmondta, hogy a tornácán ült, amikor hallotta a konfliktus elmérgesedését. Felidézte, hogy nők sikoltozását és vitatkozását hallotta, mielőtt a szóváltás egyre fenyegetőbbé vált, beleértve azt is, hogy valaki állítólag azt kiabálta: „Megöllek!”. Pár pillanattal később Alex elmondása szerint körülbelül egy tucatnyi, gyors egymásutánban leadott lövést hallott.

A szomszéd azt is állította, hogy az ingatlan állandó problémaforrássá vált a környéken: nagy zajról, jövő-menő autóáradatról és embertömegről, valamint verekedésekről számolt be. Elmondása szerint a helyzet az elmúlt két napban vált különösen problémássá, és a lakók hívták is a rendőrséget.

A lövöldözés azonnal kérdéseket vetett fel magával a helyszínnel kapcsolatban, amelyet a rendőrség úgy írt le, mint ami az éjszakai klubokhoz hasonló módon működött - mindezt illegálisan. Bettison elárulta, hogy a cím már jól ismert volt a detroiti rendőrség előtt, és többször is felkeltette a járőrök figyelmét.

Az év eleje óta hét bejelentés érkezett hozzánk erre a címre. Ez a helyszín nem új a detroiti rendőrkapitányság számára.

Bettison kiemelte, hogy a rendőrség már korábban is vizsgálódott az ingatlannal kapcsolatban, bár a nyomozás természetét nem hozta nyilvánosságra. A rendőrfőnök hangsúlyozta, hogy bármilyen tevékenység is folyt ott, az semmit sem enyhít a három ember halálával járó lövöldözésen.