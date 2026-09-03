Fegyveres férfi tört be egy iskolába, egy dolgozó megsérült

Lövöldözés történt egy általános iskolában. A rendőrséget reggel 9 óra 12 perc körül riasztották, miután az iskola munkatársai egy gyanús személyt észleltek az intézmény területén. Az intézményt azonnal lezárták.

Lövöldözés egy amerikai iskolában. Fotó: cottonbro studio/Pexels

Iskolai lövöldözés Virginiában, egy dolgozó megsérült

A rendőrök a férfit az iskola könyvtárában találták meg, ahol egy önkezével okozott lőtt seb miatt már halott volt. A hatóságok szerint a könyvtárban ekkor nem tartózkodtak diákok.

Egy dolgozót lőtt seb ért, de sérülése nem volt életveszélyes, a kórházban ellátták, majd hazaengedték.

A 19 éves Anthony Ignatiadis-Isabelle nem volt az iskola diákja. A hatóságok egyelőre nem közölték, mi lehetett a támadás indítéka, és azt sem, hogy a férfi ismerte-e a sérült dolgozót.

Az iskola vezetése szerint a biztonsági protokollok működtek: a munkatársak azonnal értesítették a rendőrséget, majd életbe léptették a lezárási eljárást. Az iskola minden diákja és dolgozója biztonságban hazatért.