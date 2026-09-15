Lövöldözés Isztambul turisták által kedvelt negyedében: hárman meghaltak

Lövöldözés tört ki kedden Isztambul történelmi központjában, a turisták által sűrűn látogatott Fatih kerületben. A Sofcu Han nevű bevásárlópasszázsban három ember életét vesztette, egy további személy pedig megsérült. A rendőrség őrizetbe vett egy feltételezett elkövetőt.

Lövöldözés Isztambulban: hárman meghaltak a turisták által kedvelt negyedben Fotó: Pexels

A tragédia a Nagy Bazár közelében történt, egy olyan városrészben, amely Isztambul egyik legfontosabb turisztikai központja. A környéken számos üzlet és látványosság található, ezért a lövések különösen forgalmas környezetben dördültek el.

A német Bild beszámolója szerint a lövöldözés előtt vita alakult ki egy üzlettulajdonos és egy vásárló között. A konfliktus egy pénzváltó környékén kezdődhetett, majd ezt követően kerülhetett sor a fegyverhasználatra.

A helyszínre nagy erőkkel érkeztek a mentők és a rendőrök. A DHA török hírügynökség által közzétett felvételeken az látható, ahogy egy sérültet hordágyon szállítanak a mentőautóhoz.

A hatóságok kezdetben két halottról és két sérültről számoltak be, később azonban módosították az adatokat. A friss információk szerint három ember meghalt, egy pedig megsérült.

A rendőrség elfogta a feltételezett elkövetőt, a hatóságok pedig megkezdték az eset körülményeinek vizsgálatát. Egyelőre nem ismert, pontosan mi vezetett a vita elfajulásához és a halálos kimenetelű fegyverhasználathoz.