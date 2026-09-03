Több embert lelőttek egy minneapolisi lakóházban, rendőrök is megsérültek

A lövöldözés helyi idő szerint 16 óra 36 perckor kezdődött egy sokemeletes lakóépületben. A rendőrök a helyszínre érkezve sérülteket találtak az előcsarnokban, majd a lövések hangját követve felmentek az egyik felső emeletre. Ott egy sűrű, ismeretlen eredetű köd vagy füst nehezítette a látásukat, négy rendőr pedig rosszul lett az anyagtól.

Lövöldözés volt egy lakóházban.

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Halálos lövöldözés tört ki egy minneapolisi lakóházban

A hatóságok tűzharcba keveredtek a lövöldözővel, miközben megpróbálták kimenekíteni az épületben rekedt lakókat. Három rendőr megsérült, egyiküket lábon lőtték, egy másikukat meg kellett műteni. A sérüléseik nem életveszélyesek.

A lövöldöző halálának pontos körülményeit még vizsgálják, de egy rendőrségi forrás szerint valószínűleg saját magával végzett.

A lakók közül többen a lakásukba menekültek és bezárkóztak. Egy nő arról számolt be, hogy a liftben hallotta meg a lövéseket, ezért egy vele lévő kislányt visszahúzott, majd az emeletek között menekültek. Később a rendőrök kíséretében hagyta el az épületet.

A lövöldözés helyszínét lezárták, a nyomozásba pedig az FBI és az Alkohol-, Dohány-, Lőfegyver- és Robbanóanyagügyi Hivatal is bekapcsolódott. A hatóságok egyelőre azt is vizsgálják, hogy a támadó összefüggésbe hozható-e egy, aznap korábban ugyanabban az épületben történt vitával.