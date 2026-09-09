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lövöldözés

Iskolában lövöldözött egy ámokfutó – kivégezte a feleségét, 44 gyerek rohant ki az épületből

59 perce
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Egy fegyveres férfi szerda délelőtt lelőtt egy óvodapedagógust egy kelet-thaiföldi iskola épületében. A lövöldözés idején 44 gyermek és három másik tanár is az intézményben tartózkodott, őket sértetlenül evakuálták.
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A tragédia a Chonburi tartományban található Nongplalai Municipal Kindergartenben történt, Bangkoktól mintegy 150 kilométerre délkeletre. A hatóságok szerint a lövöldözés délelőtt 11 óra körül kezdődött.

lövöldözés
Lövöldözés Thaiföldön. Fotó: Pexels

Lövöldözés Thaiföldön: egy óvónő meghalt

A támadó a feltételezések szerint az áldozat férje lehetett. A férfi a lövöldözés után elmenekült, lakhelyét a rendőrök körbevették.

A helyi kormányzó elrendelte az iskola bezárását, valamint azt is, hogy mentálhigiénés szakemberek segítsék a történtek miatt megrázkódtatott gyerekeket és a dolgozókat.

Thaiföldön az elmúlt időszakban egyre nagyobb figyelem övezi az iskolai biztonságot és a fegyveres erőszakot. Augusztusban egy 14 éves diák nyitott tüzet egy iskolában és családja otthonában, a támadásban nyolcan meghaltak, több mint húszan pedig megsérültek.

A mostani eset tovább erősítheti a szigorúbb fegyvertartási szabályok bevezetését sürgető hangokat az országban.

 

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