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halálos lövöldözés

Halálos lövöldözés történt Sydneyben, egy férfi életét vesztette

19 perce
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Halálos lövöldözés történt Sydney nyugati részén szerda délután. Egy harmincas éveiben járó férfit fejbe lőttek egy Merrylands West-i ingatlannál, a mentők azonban már nem tudták megmenteni.
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halálos lövöldözéssydneyrendőrség

A lövöldözés miatt 15 óra 15 perc körül riasztották a rendőrséget. A helyszínre érkező rendőrök egy súlyosan sérült férfit találtak, akit a mentők megpróbáltak újraéleszteni, de a helyszínen meghalt. A férfi személyazonosságát egyelőre nem erősítették meg.

Lövöldözés
Lövöldözés rázta meg Sydneyt.
Fotó: TAYFUN COSKUN / AFP

Halálos lövöldözés Sydneyben

A rendőrség lezárta a környéket, és jelentős bűnügyi helyszínt alakított ki. A nyomozást a Cumberland Police Area Command munkatársai vezetik a State Crime Command gyilkossági osztályának segítségével. Egyelőre nem közölték, ki és miért lőtte le a férfit.

A nyomozók jelenleg is vizsgálják a lövöldözés körülményeit.

 

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