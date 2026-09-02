Halálos lövöldözés történt Sydneyben, egy férfi életét vesztette

A lövöldözés miatt 15 óra 15 perc körül riasztották a rendőrséget. A helyszínre érkező rendőrök egy súlyosan sérült férfit találtak, akit a mentők megpróbáltak újraéleszteni, de a helyszínen meghalt. A férfi személyazonosságát egyelőre nem erősítették meg.

Lövöldözés rázta meg Sydneyt.

Fotó: TAYFUN COSKUN / AFP

Halálos lövöldözés Sydneyben

A rendőrség lezárta a környéket, és jelentős bűnügyi helyszínt alakított ki. A nyomozást a Cumberland Police Area Command munkatársai vezetik a State Crime Command gyilkossági osztályának segítségével. Egyelőre nem közölték, ki és miért lőtte le a férfit.

A nyomozók jelenleg is vizsgálják a lövöldözés körülményeit.