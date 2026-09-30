Lövöldözés tört ki egy születésnapi bulin, 12 fiatal került kórházba

A lövöldözés a georgiai Macon városában található Carolyn Crayton Parkban történt vasárnap nem sokkal éjfél után. A hatóságok szerint egy születésnapi bulit tartó társasághoz egy másik csoport is csatlakozott, majd szóváltás alakult ki közöttük, fegyvereket vettek elő, és tüzet nyitottak egymásra.

Lövöldözésbe torkollott egy születésnapi buli - Illusztráció

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12 fiatal sérült meg a lövöldözésben

A sérültek között négy 18 éves fiú, öt 17 éves fiú és két 18 éves lány volt. Később egy 19 éves fiúról is kiderült, hogy ő is a lövöldözésben sérült meg; őt vasárnap délután szállították kórházba, állapota stabil, sérülése nem volt életveszélyes.

Két másik sérült – egy 17 és egy 18 éves fiatal – kritikus, de stabil állapotban van.

A születésnapi buli egy Airbnb-ből költözött a parkba

A születésnapi összejövetelt eredetileg egy Jones megyei Airbnb-ben tartották volna, ám a társaságot arra kérték, hogy hagyja el a helyszínt. Ezután mentek a Carolyn Crayton Parkba, ahol több helyi középiskola diákjai is jelen voltak – írja a Washington Post.

A nyomozók hét járművet foglaltak le vizsgálatra, és tíz szemtanút hallgattak ki.

Az FBI is segíti a nyomozást a sérültek nagy száma miatt, ugyanakkor a helyi seriff szerint az eddigi bizonyítékok alapján az ügy helyi jellegű. Egyelőre senkit sem tartóztattak le.

A hatóságok továbbra is vizsgálják, pontosan mi vezetett a két társaság összetűzéséhez, és kik adták le a lövéseket.

Lövöldözés egy szórakozóhelyen: 3 ember meghalt, többen megsérültek

Rendőrök lepték el Detroit egyik utcáját vasárnap reggel. A jelentések szerint egy illegális szórakozóhelyen lövöldözés tört ki, ami 3 férfi életét követelte. Az áldozatok azonosítása, valamint halálos lövéseket leadó személyek őrizetbe vétele folyamatban van.