Fordulat Lucy Letby ügyében: több babát is meg lehetett volna menteni a gyilkos nővértől?

Egy vizsgálat megállapította, hogy Lucy Letby - Nagy-Britannia egyik legismertebb, csecsemők ellen elkövetett gyilkosságsorozatának elkövetője - áldozatai közül néhányat meg lehetett volna menteni.
A régóta várt Thirlwall-jelentés kedden jelent meg, és széles körben elítélte a Countess of Chester Kórházat, ahol Letby 2015 és 2016 között elkövette a gyilkosságokat. A jelentés szerzője, Thirlwall bíró szerint a kórház újszülöttosztályán "teljesen kudarcot vallott a csecsemők védelme".
Yvette Cooper egészségügyi miniszter közölte, hogy a vizsgálat ajánlásait követően kiságykamerákat fognak felszerelni az újszülöttosztályokon.
A vádak ellenére is védték a gyilkos nővért a kórházban
A jelentés rendkívül kritikusan értékelte a kórház vezetését. Megállapításaik szerint a vezetők ismételten elmulasztották a szülőkkel szembeni kötelességeiket, és nagyobb figyelmet fordítottak a kórház hírnevére, mint az intézményben felmerülő problémákra.
A jelentés szerint a kórház alapvetően félreértette azt is, hogy mikor és milyen intézkedésekre lett volna szükség a csecsemők védelmében:
Egyértelmű, hogy néhány csecsemőt meg lehetett volna menteni, és néhány támadást meg lehetett volna akadályozni, ha korábban intézkednek.
- emelte ki a jelentés.
A vizsgálat arra is rávilágított, hogy az ápolók és orvosok között hatalmas szakadék volt az intézményben, miközben néhány vezető ápoló miden felhozott vád ellenére is védte Letbyt. A szülőket ismételten nem tájékoztatták megfelelően arról, hogy mi történik a kórházban, illetve milyen nyomozások zajlanak a támadásokkal és a csecsemők halálával kapcsolatban. A jelentés a szülőkkel folytatott kommunikációt "szörnyűnek" minősítette.
A szülők nem tudtak arról, hogy egy személy újszülöttek halálát és összeomlását okozta volna a kórházban, amíg Letbyt le nem tartóztatták, és a rendőrség 2018 júliusában fel nem vette velük a kapcsolatot.
Több olyan esetet is kiemelt, amikor Letby gyilkosságait és támadásait meg lehetett volna állítani, de azt is állította, hogy a védelmi intézkedések elmulasztása újra és újra előfordult.
További példákat is felsorolt Letby "érzéketlen" viselkedésére. A jelentés szerint figyelmen kívül hagyta azokat a vezetői utasításokat, amelyek nem tetszettek neki, és egy alkalommal rá is kiabált a felettesére. Emellett meghamisította az orvosi feljegyzéseket, továbbá egy, a gondozásában lévő csecsemőt az anyja széklettel borítva talált. A jelentés szerint az anya undorodott a látványtól.
Lucy Letby számtalan áldozatának életét menthették volna meg a kiságykamerák
A jelentés több mint egy tucat ajánlást fogalmazott meg. Yvette Cooper egészségügyi miniszter jelezte, hogy ezek közül többet meg is valósítanak, és kijelentette: a jelentésnek fordulópontot kell jelentenie az NHS, vagyis a brit állami egészségügyi szolgálat számára.
Az első ajánlás szerint kiságykamerákat kell felszerelni az NHS England újszülöttosztályain. A további javaslatok között szerepelt az inzulinhoz való hozzáférés korlátozása is, amelyet Letby egyes csecsemőknek adott.
A jelentés emellett egy országos szintű, szándékos károkozás gyanújának kezelésére vonatkozó szabályozás kidolgozását, az adatmegfigyelési rendszer javítását, valamint olyan szerződéses kötelezettségek bevezetését javasolta, amelyek előírják a személyzet számára a gyermekvédelmi intézkedések betartását.
Cooper megerősítette, hogy kamerákat telepítenek a kiságyakhoz, és azt is közölte, hogy frissítik a hirtelen és váratlan csecsemőhalálesetekre vonatkozó előírásokat.
Semmilyen bocsánatkérés nem teheti semmivé, azt ami történt
- húzta alá egy írásos nyilatkozatban Jane Tomkinson OBE, a Countess of Chester Kórház NHS Alapítványának vezérigazgatója.
A nyilatkozatban elismerte a Thirlwall-jelentés megállapításait, és kiemelte, hogy mindent megtesznek a javaslatok beépítése érdekében - írja a Sky News.
Mint arról már korábban beszámoltunk, Lucy Letby ügye továbbra sincs lezárva: a Cheshire-i rendőrség továbbra is nyomoz a nővér ellen, akit hét csecsemő gyilkosságával vádolnak, valamint további hét kísérletével.