Fordulat Lucy Letby ügyében: több babát is meg lehetett volna menteni a gyilkos nővértől?

Egy vizsgálat megállapította, hogy Lucy Letby - Nagy-Britannia egyik legismertebb, csecsemők ellen elkövetett gyilkosságsorozatának elkövetője - áldozatai közül néhányat meg lehetett volna menteni.

Kiságykamerák menthették volna meg Lucy Letby áldozatait. Fotó: Twitter

A régóta várt Thirlwall-jelentés kedden jelent meg, és széles körben elítélte a Countess of Chester Kórházat, ahol Letby 2015 és 2016 között elkövette a gyilkosságokat. A jelentés szerzője, Thirlwall bíró szerint a kórház újszülöttosztályán "teljesen kudarcot vallott a csecsemők védelme".

Yvette Cooper egészségügyi miniszter közölte, hogy a vizsgálat ajánlásait követően kiságykamerákat fognak felszerelni az újszülöttosztályokon.

A vádak ellenére is védték a gyilkos nővért a kórházban

A jelentés rendkívül kritikusan értékelte a kórház vezetését. Megállapításaik szerint a vezetők ismételten elmulasztották a szülőkkel szembeni kötelességeiket, és nagyobb figyelmet fordítottak a kórház hírnevére, mint az intézményben felmerülő problémákra.

A jelentés szerint a kórház alapvetően félreértette azt is, hogy mikor és milyen intézkedésekre lett volna szükség a csecsemők védelmében:

Egyértelmű, hogy néhány csecsemőt meg lehetett volna menteni, és néhány támadást meg lehetett volna akadályozni, ha korábban intézkednek.

- emelte ki a jelentés.

A vizsgálat arra is rávilágított, hogy az ápolók és orvosok között hatalmas szakadék volt az intézményben, miközben néhány vezető ápoló miden felhozott vád ellenére is védte Letbyt. A szülőket ismételten nem tájékoztatták megfelelően arról, hogy mi történik a kórházban, illetve milyen nyomozások zajlanak a támadásokkal és a csecsemők halálával kapcsolatban. A jelentés a szülőkkel folytatott kommunikációt "szörnyűnek" minősítette.

A szülők nem tudtak arról, hogy egy személy újszülöttek halálát és összeomlását okozta volna a kórházban, amíg Letbyt le nem tartóztatták, és a rendőrség 2018 júliusában fel nem vette velük a kapcsolatot.

Több olyan esetet is kiemelt, amikor Letby gyilkosságait és támadásait meg lehetett volna állítani, de azt is állította, hogy a védelmi intézkedések elmulasztása újra és újra előfordult.