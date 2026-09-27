Beszólt a Lufthansa ügyfélszolgálatosa az utasnak, a légitársaságnak kellett magyarázkodnia

Nem éppen szokványos választ kapott egy utas a Lufthansától az X-en. A férfi azért fakadt ki, mert hónapok óta hiába várta a korábban megígért pénzvisszatérítést – írja a svájci Blick.

„Nem fog varázsütésre megváltozni” – beszólt az utasnak a Lufthansa munkatársa.

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A cég közösségi médiás munkatársa erre közölte vele:

már többször válaszoltak, és attól még nem fog „varázsütésre megváltozni” a helyzet, hogy újra és újra felteszi ugyanazt a kérdést.

Megosztotta az embereket a beszólás

A csípős válasz alaposan megmozgatta az X közönségét. Volt, aki szerint az ügyintéző végre kimondta azt, amit sokan csak gondolnak, és akadt olyan is, aki úgy vélte, a túlzottan követelőző ügyfelekkel néha igenis határozottan kell beszélni.

Mások már kevésbé tartották viccesnek a dolgot. Egy hozzászóló szerint, aki helyesli ezt a hangnemet, valószínűleg még nem került igazán közel egy légitársaság ügyfélszolgálatához. Egy másik vélemény szerint utasként érthető a panasz, de azt is meg lehet érteni, miért fogyhatott el az ügyintéző türelme.

Közben az is felmerült, hogy a Flo néven válaszoló személy mögött talán mesterséges intelligencia állhatott. Egy felhasználó azzal viccelődött, hogy

még a Lufthansa AI-a is nagyon német.

Mások ennél jóval komolyabban vették az ügyet, és már az alkalmazott elküldését követelték.

A Lufthansa is megszólalt

A légitársaság végül nyilvánosan elnézést kért a hangnem miatt, és azt ígérte, hogy igyekeznek gyorsan rendezni az ügyet. Azt egyelőre nem közölték, milyen következménye lesz a munkatárs számára a meglehetősen szókimondó válasznak.

Persze, valljuk be, itthon ennél kacifántosabb mondatok is elhangzanak egy-egy ügyfélszolgálati beszélgetésben.

A nyáron arról is beszámolunk, hogy ámokfutásba torkollott egy repülőút egy mexikói repülőtéren, miután egy állítólag ittas utascsoportot leszállítottak a gépről.