Nem készülhet fotó az Instára a százezres vacsoráról – már a luxusétterem bejáratánál elveszik a telefonokat

A Brixen közelében, a Plose hegyen található Yera luxusétterem azt szeretné elérni, hogy vendégei teljes figyelmüket az étkezésnek és a környezetnek szenteljék. Ennek érdekében a mobiltelefonokat és a fényképezőgépeket a bejáratnál elhelyezett zárható szekrényekben kell hagyni – számolt be róla a Focus.

Az olaszországi luxusétterem vendégeinek étkezés előtt le kell adniuk mobiltelefonjukat és fényképezőgépüket, így az odaérkezők nem tudják megosztani az interneten az élményt (Képünk illusztráció)

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A szabály célja, hogy a vendégek ne a fogások fényképezésével vagy a közösségi médiában történő megosztásával foglalkozzanak, hanem személyesen éljék át a vacsorát. Az étterem szerint a fényképezés mellőzésével az élmény személyesebb és titokzatosabb maradhat.

Fáklyával vezetik a vendégeket a luxusétteremhez

A Yera megközelítése is része az élménynek: a vendégeket fáklyával vezetik át az erdőn az 1800 méteres magasságban fekvő étteremhez.

A mindössze 18 fő befogadására alkalmas, barlangszerű helyiséget minimalista módon, egyebek mellett fa, kő és vörös föld felhasználásával alakították ki.

A vacsora egységes ára személyenként 650 euró, azaz közel 240 ezer forint, amely az étkezés mellett a legfeljebb öt százalékos alkoholtartalmú italokat is magában foglalja.

Roland Lamprecht séf a Yerát egységes koncepcióként jellemezte, amelyben a konyha, a tűz, a kiszolgálás és a kutatás szorosan összekapcsolódik.

Az étterem alsó részén laboratóriumokat és raktárakat alakítottak ki. Itt találhatók a garum és a kombucha készítésére szolgáló nedves kamrák, a begyűjtött alapanyagok tárolására használt helyiségek, valamint az italok számára fenntartott terület is.

A Yera szabályának értelmében így a vendégek a 650 eurós vacsoráról fényképek és videók helyett elsősorban saját emlékeiket vihetik magukkal.