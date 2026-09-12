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luxusétterem

Nem készülhet fotó az Instára a százezres vacsoráról – már a luxusétterem bejáratánál elveszik a telefonokat

1 órája
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Nem mindennapi gasztronómiai élményt kínál egy, a Dolomitok térségében, 1800 méteres magasságban működő étterem. A vendégeket fáklyával vezetik át az erdőn, étkezés előtt pedig mobiltelefonjukat és fényképezőgépüket is zárható szekrényben kell hagyniuk.
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A Brixen közelében, a Plose hegyen található Yera luxusétterem azt szeretné elérni, hogy vendégei teljes figyelmüket az étkezésnek és a környezetnek szenteljék. Ennek érdekében a mobiltelefonokat és a fényképezőgépeket a bejáratnál elhelyezett zárható szekrényekben kell hagyni – számolt be róla a Focus.

Az olaszországi luxusétterem vendégeinek étkezés előtt le kell adniuk mobiltelefonjukat és fényképezőgépüket, így az odaérkezők nem tudják megosztani az interneten az élményt (Képünk illusztráció)
Az olaszországi luxusétterem vendégeinek étkezés előtt le kell adniuk mobiltelefonjukat és fényképezőgépüket, így az odaérkezők nem tudják megosztani az interneten az élményt (Képünk illusztráció)
Fotó: Unsplash

A szabály célja, hogy a vendégek ne a fogások fényképezésével vagy a közösségi médiában történő megosztásával foglalkozzanak, hanem személyesen éljék át a vacsorát. Az étterem szerint a fényképezés mellőzésével az élmény személyesebb és titokzatosabb maradhat.

Fáklyával vezetik a vendégeket a luxusétteremhez

A Yera megközelítése is része az élménynek: a vendégeket fáklyával vezetik át az erdőn az 1800 méteres magasságban fekvő étteremhez.

A mindössze 18 fő befogadására alkalmas, barlangszerű helyiséget minimalista módon, egyebek mellett fa, kő és vörös föld felhasználásával alakították ki.

A vacsora egységes ára személyenként 650 euró, azaz közel 240 ezer forint, amely az étkezés mellett a legfeljebb öt százalékos alkoholtartalmú italokat is magában foglalja.

Roland Lamprecht séf a Yerát egységes koncepcióként jellemezte, amelyben a konyha, a tűz, a kiszolgálás és a kutatás szorosan összekapcsolódik.

Az étterem alsó részén laboratóriumokat és raktárakat alakítottak ki. Itt találhatók a garum és a kombucha készítésére szolgáló nedves kamrák, a begyűjtött alapanyagok tárolására használt helyiségek, valamint az italok számára fenntartott terület is.

Máshol is korlátozzák a fényképezést

Nem a Yera az egyetlen neves étterem, ahol korlátozzák a fényképezést. A Falstaff gasztronómiai magazin szerint a világ több elismert vendéglátóhelyén sem engedélyezik vagy nem nézik jó szemmel, ha a vendégek felvételeket készítenek az étkezés alatt. A tokiói szusimester, Jiro Ono éttermében például nem engedélyezett a felvételek készítése, és hasonló gyakorlatot követnek a Punk Royale stockholmi és londoni éttermei is.

A Yera szabályának értelmében így a vendégek a 650 eurós vacsoráról fényképek és videók helyett elsősorban saját emlékeiket vihetik magukkal.

 

 

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