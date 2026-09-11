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tartozás

Nem fizetett a sejk, elárverezhetik a luxushotelben hagyott autóját

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Kellemetlen helyzetbe került egy katari sejk: a londoni luxushotel árverésre bocsáthatja a nála hagyott autóját.
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tartozáslondoni luxushotelsejk

Egy londoni luxushotel bírósági engedélyt kapott arra, hogy elárverezze egy katari sejk autóját, miután a férfi több mint félmillió eurós számlát nem rendezett. A jármű azonban még akkor sem fedezné a tartozás jelentős részét, ha a becsült értékén kelne el – írja a Nieuwsblad.

luxushotel
Nem mindennapi módon próbálja behajtani a pénzét egy londoni luxushotel: elárverezheti egy katari sejk autóját, amelyet a férfi a szállodában hagyott.
Fotó: Shutterstock

A számla töredékét hozhatja csak az autó

A híres londoni ötcsillagos szálloda, a The Dorchester azért fordult bírósághoz, mert Nasser bin Abdullah al-Thani sejk 460 ezer fontos (csaknem 195 millió forintos) tartozást halmozott fel nála. A hotel most értékesítheti a vendég által hátrahagyott autót, egy Fiat 500 Abarth Tributo Ferrarit.

A különleges jármű értékét 23 500 fontra (mintegy 10 millió forintra) becsülik. Ez azonban a teljes tartozásnak mindössze körülbelül 5 százaléka.

A sejk nem jelent meg a bírósági tárgyaláson. Ügyvédei szerint nem tudott az eljárásról, és jelezték, hogy megtámadná az ítéletet. Az ügy így várhatóan még folytatódik.

 

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