Nem fizetett a sejk, elárverezhetik a luxushotelben hagyott autóját

Egy londoni luxushotel bírósági engedélyt kapott arra, hogy elárverezze egy katari sejk autóját, miután a férfi több mint félmillió eurós számlát nem rendezett. A jármű azonban még akkor sem fedezné a tartozás jelentős részét, ha a becsült értékén kelne el – írja a Nieuwsblad.

Nem mindennapi módon próbálja behajtani a pénzét egy londoni luxushotel: elárverezheti egy katari sejk autóját, amelyet a férfi a szállodában hagyott.

Fotó: Shutterstock

A számla töredékét hozhatja csak az autó

A híres londoni ötcsillagos szálloda, a The Dorchester azért fordult bírósághoz, mert Nasser bin Abdullah al-Thani sejk 460 ezer fontos (csaknem 195 millió forintos) tartozást halmozott fel nála. A hotel most értékesítheti a vendég által hátrahagyott autót, egy Fiat 500 Abarth Tributo Ferrarit.

The Dorchester Hotel in London is planning to sell Qatar royalty Sheikh Nasser bin Abdullah al-Thani's limited edition 2011 Fiat 500 Abarth Tributo Ferrari over unpaid bills totalling £460,000. The County Court at Central London gave the hotel permission in July. Tough times! pic.twitter.com/ac3tEtnyaU — Gaurav Dalmia (@gdalmiathinks) September 10, 2026

A különleges jármű értékét 23 500 fontra (mintegy 10 millió forintra) becsülik. Ez azonban a teljes tartozásnak mindössze körülbelül 5 százaléka.

A sejk nem jelent meg a bírósági tárgyaláson. Ügyvédei szerint nem tudott az eljárásról, és jelezték, hogy megtámadná az ítéletet. Az ügy így várhatóan még folytatódik.