A kanapéval együtt dobták ki a macskát, hihetetlen kaland után került elő

Neal Augenstein akkor kezdett aggódni, amikor Mike, a macska nem jelent meg a vacsoránál. Feleségével átkutatták a környéket, jutalomfalatokkal járták az utcákat, és még a csatornáknál is szólongatták az állatot.

Hihetetlen túlélőtúra után tért haza Mike, a szeméttelepet megjárt macska. Fotó: Getty / Moment RF

Megmenekült a véletlenül kidobott macska

A férfinak később eszébe jutott, hogy nemrég három régi kanapét szállíttatott el. Ekkor hasított belé a felismerés: Mike valamelyik bútorba bújhatott.

Mire azonban utánajárt, a lomtalanító cég már a Fairfax megyei hulladékátrakó állomásra vitte a kanapékat.

A telepen hatalmas munkagépek mozgatták és préselték a szeméthalmokat. Mauricio Martinez gépkezelő azonban észrevette a rémült macskát, amely a hulladékgödör egyik peremén rekedt, mintegy 4,5 méterrel az aszfalt fölött.

A dolgozók egy rakodógép kanalát irányították Mike alá, majd körülbelül tíz percen át próbálták rávenni, hogy beszálljon. A mentés sikerült, a történet azonban itt még nem ért véget:

a macska elszaladt, átvágott egy alagúton, és elrejtőzött egy raktárhelyiségben.

Az állatvédőknek végül sikerült befogniuk, majd menhelyre vitték. Gazdája azonnal érte indult, de először rossz menhelyre küldték. Négy nappal az eltűnése után azonban megtörtént az érzelmes találkozás, Mike pedig épségben hazatérhetett.

– Örülök, hogy újra itthon van. Már megint a billentyűzetemen üldögél – mondta Augenstein. A család másik macskája, Mochi eleinte fújt rá, mert Mike-nak még szeméttelepszaga volt, azóta azonban minden visszatért a régi kerékvágásba.