Több mint 75 macska élt egy kis lakásban, elpusztult kölykök kerültek elő a fagyasztóból - videó

Döbbenetes körülmények között tartottak több mint 75 macskát egy mindössze 50 négyzetméteres párizsi lakásban. Az állatvédők szerint az ingatlanban elviselhetetlen állapotok uralkodtak, a fagyasztóban pedig elpusztult kölyköket is találtak – adta hírül a belga Nieuwsblad.

Egyetlen lakásban több mint 75 macska élt embertelen körülmények között Párizsban (a kép illusztráció).

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Noé-szindróma állhat a háttérben

A francia főváros 15. kerületében egy kényszerkiürítés során a rendőrség és a végrehajtó az állatvédő YouCare segítségét kérte. A szervezet munkatársai több mint 75 macskát találtak az apró lakásban.

A fagyasztóban elpusztult kölyköket is találtunk

– mondta Thomas Moreau, a szervezet elnöke a Le Parisien című lapnak. A cicák rendkívül rossz körülmények között éltek.

Néhány macskát állatklinikára szállítottak, ám a szervezet nem tudta egyszerre valamennyi állatot elhelyezni. Mintegy 30 négylábú ezért egyelőre a lakásban maradt, róluk önkéntesek gondoskodnak naponta.

Moreau szerint a lakásban élő személy valószínűleg Noé-szindrómával küzdhet.

Ez olyan kényszeres állatgyűjtést jelent, amely során valaki egyre több házi kedvencet vesz magához, miközben már nem képes megfelelően gondoskodni róluk.

Az állatvédők most azon dolgoznak, hogy valamennyi macska biztonságos helyre kerülhessen.

Ha már a házi kedvenceknél tartunk, korábban arról is beszámoltunk, hogy csaknem 1300 kilométert tett meg egy tízhetes kiscica egy autó lökhárítójába szorulva New Jersey és Georgia között.