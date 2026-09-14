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madárinfluenza

Halálos vírus támadta meg a veszélyeztetett ausztrál oroszlánfókát

26 perce
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Madárinfluenza okozta egy veszélyeztetett ausztrál oroszlánfóka pusztulását Dél-Ausztráliában. Az állat korábban túlélt egy cápatámadást, ám lábadozása miatt fogékonyabb lehetett a fertőzésre.
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Emily Bourke dél-ausztráliai környezetvédelmi miniszter megerősítette, hogy először mutatták ki a H5 madárinfluenza-vírust ausztrál oroszlánfókában.

madárinfluenza
Veszélyeztetett állatot ölt meg a madárinfluenza.
Fotó: Thomas Woolsey / Shutterstock

Kevesebb mint tízezer maradhatott belőlük, most a madárinfluenza is fenyegeti őket

Az állat egy cápatámadásból épült fel, ezért kezdetben azt feltételezhették, hogy sérülései okozták a pusztulását. A vizsgálatok azonban kimutatták, hogy valójában a madárinfluenza végzett vele.

Bourke hangsúlyozta, hogy bár emlősökben már több megbetegedést is észleltek, az ausztrál oroszlánfóka az egyik legritkább érintett faj. Állományának 85 százaléka Dél-Ausztrália vizeiben él.

A szakértők szerint mintegy 12 ezer ausztrál oroszlánfóka maradhatott fenn, egy újabb becslés azonban már tízezernél is kevesebbre teszi a számukat.

 

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