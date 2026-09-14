Halálos vírus támadta meg a veszélyeztetett ausztrál oroszlánfókát

Emily Bourke dél-ausztráliai környezetvédelmi miniszter megerősítette, hogy először mutatták ki a H5 madárinfluenza-vírust ausztrál oroszlánfókában.

Veszélyeztetett állatot ölt meg a madárinfluenza.

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Kevesebb mint tízezer maradhatott belőlük, most a madárinfluenza is fenyegeti őket

Az állat egy cápatámadásból épült fel, ezért kezdetben azt feltételezhették, hogy sérülései okozták a pusztulását. A vizsgálatok azonban kimutatták, hogy valójában a madárinfluenza végzett vele.

Bourke hangsúlyozta, hogy bár emlősökben már több megbetegedést is észleltek, az ausztrál oroszlánfóka az egyik legritkább érintett faj. Állományának 85 százaléka Dél-Ausztrália vizeiben él.

A szakértők szerint mintegy 12 ezer ausztrál oroszlánfóka maradhatott fenn, egy újabb becslés azonban már tízezernél is kevesebbre teszi a számukat.