Döbbenetes vallomással állt elő a Madeleine McCann-ügy gyanúsítottja: eddig hallgatott arról, hol volt azon az éjszakán

A Madeleine McCann eltűnésének ügyében gyanúsított Christian Brueckner azt állítja, mindössze néhány méterre volt a család apartmanjától azon az éjszakán, amikor a kislánynak nyoma veszett.
- Christian Brueckner azt állítja, Madeleine eltűnésének éjszakáján a család szállásától mintegy 140 méterre tartózkodott.
- Elmondása szerint kábítószert árult a környéken, furgonja pedig tele volt droggal.
- Állítása szerint a Madeleine-t kereső rendőrök aznap este háromszor is megállították.
- Brueckner továbbra is tagadja, hogy köze lenne a kislány eltűnéséhez.
- A férfi önéletrajzi könyvön dolgozik, amelyben saját szemszögéből akarja bemutatni a történteket.
Madeleine McCann-ügy: Christian Brueckner elárulta, hol volt a kislány eltűnésének éjszakáján
A 49 éves német férfit, akit korábban pedofil bűncselekmények miatt is elítéltek, a 2007-ben, hároméves korában eltűnt Madeleine ügyének egyik fő gyanúsítottjaként tartják számon. A Mirror szerint Christian Brueckner kiadót keres egy mindent feltáró könyvhöz, miközben a börtönből való szabadulása után próbál új életet kezdeni.
Brueckner egy évvel ezelőtt szabadult, miután letöltötte hétéves börtönbüntetését egy 72 éves nő megerőszakolásáért. A bűncselekményt a portugáliai Praia da Luzban követte el, ugyanazon az üdülőhelyen, ahol Madeleine eltűnt. A német hatóságoknak ugyanakkor eddig nem sikerült elegendő bizonyítékot összegyűjteniük ahhoz, hogy a McCann-ügyben bíróság elé állítsák.
Szabadulása óta Brueckner ideje jelentős részét erdős területeken, sátrakban töltötte. Korábban megpróbáltak számára ideiglenes szállást biztosítani, ez azonban heves tiltakozást váltott ki a helyiek körében. Brueckner továbbra is tagadja, hogy bármi köze lenne Madeleine McCann eltűnéséhez. Most azonban azt állítja, hogy azon az éjszakán, amikor a kislány eltűnt, a környéken tartózkodott, ahol állítása szerint kábítószert árult, és a rendőrség is megállította.
Christian Brueckner új állításai
Brueckner a Mail on Sundaynek azt mondta:
A tengerparton voltam, nem messze Maddie szálláshelyétől, és kábítószert árultam. Spanyolországban jártam, onnan csempésztem át a marihuánát Portugáliába.
Állítása szerint mindössze mintegy 140 méterre tartózkodott a család szállásától.
Még a rendőrök is megállítottak háromszor az utcán [Praia da Luzban], miközben Maddie-t keresték – tette hozzá. – Szerencsére nem találták meg a drogot. Tele volt vele a furgonom.
Brueckner azt is állította, azért nem beszélt eddig arról, hol tartózkodott Madeleine eltűnésének éjszakáján, mert szerinte „a rendőrség rá akarja kenni a Maddie-ügyet”.
Mindeközben kiderült, hogy Brueckner már hozzá is látott önéletrajza megírásához, és legalább egy hivatásos szerzővel felvette a kapcsolatot, hogy segítséget kérjen a kézirat elkészítéséhez. A hírek szerint ismerőseinek azt mondta, akár hét számjegyű összeget is kaphat a könyv kiadási jogaiért. A lap ugyanakkor megjegyzi, hogy ha a kötet valóban eljutna a megjelenésig, reálisan ennél jóval szerényebb összegre számíthatna.
Christian Brueckner könyvben mondaná el a saját történetét
A Mirror egyik forrása így nyilatkozott: „Brueckner kétségbeesetten szeretné elmondani a történetet a saját szemszögéből. Úgy gondolja, ha ír az ártatlanságáról, az segíthet neki. Azt szeretné, hogy a könyv németül és angolul is megjelenjen. Emellett pénzkereseti lehetőséget is lát benne, mivel a börtönből való szabadulása óta nem sikerült munkát találnia, jelenleg pedig segélyekből él”.
Májusban a londoni rendőrség, a Metropolitan Police bejelentette, hogy kezdeményezni kívánja Brueckner kiadatását, hogy az Egyesült Királyságban állítsák bíróság elé Madeleine eltűnésével kapcsolatban. A nyomozók abban bíznak, hogy az ügyészséggel (Crown Prosecution Service) együttműködve a kislány eltűnésének jövő évi, huszadik évfordulója előtt eljuthatnak a vádemelésig – írja a Mirror.