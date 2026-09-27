Döbbenetes vallomással állt elő a Madeleine McCann-ügy gyanúsítottja: eddig hallgatott arról, hol volt azon az éjszakán

A Madeleine McCann eltűnésének ügyében gyanúsított Christian Brueckner azt állítja, mindössze néhány méterre volt a család apartmanjától azon az éjszakán, amikor a kislánynak nyoma veszett.

Madeleine McCann-ügy: Christian Brueckner elárulta, hol volt a kislány eltűnésének éjszakáján

Fotó: HANDOUT / METROPOLITAN POLICE

Christian Brueckner azt állítja, Madeleine eltűnésének éjszakáján a család szállásától mintegy 140 méterre tartózkodott.

Elmondása szerint kábítószert árult a környéken, furgonja pedig tele volt droggal.

Állítása szerint a Madeleine-t kereső rendőrök aznap este háromszor is megállították.

Brueckner továbbra is tagadja, hogy köze lenne a kislány eltűnéséhez.

A férfi önéletrajzi könyvön dolgozik, amelyben saját szemszögéből akarja bemutatni a történteket.

Madeleine McCann-ügy: Christian Brueckner elárulta, hol volt a kislány eltűnésének éjszakáján

A 49 éves német férfit, akit korábban pedofil bűncselekmények miatt is elítéltek, a 2007-ben, hároméves korában eltűnt Madeleine ügyének egyik fő gyanúsítottjaként tartják számon. A Mirror szerint Christian Brueckner kiadót keres egy mindent feltáró könyvhöz, miközben a börtönből való szabadulása után próbál új életet kezdeni.

Brueckner egy évvel ezelőtt szabadult, miután letöltötte hétéves börtönbüntetését egy 72 éves nő megerőszakolásáért. A bűncselekményt a portugáliai Praia da Luzban követte el, ugyanazon az üdülőhelyen, ahol Madeleine eltűnt. A német hatóságoknak ugyanakkor eddig nem sikerült elegendő bizonyítékot összegyűjteniük ahhoz, hogy a McCann-ügyben bíróság elé állítsák.

Szabadulása óta Brueckner ideje jelentős részét erdős területeken, sátrakban töltötte. Korábban megpróbáltak számára ideiglenes szállást biztosítani, ez azonban heves tiltakozást váltott ki a helyiek körében. Brueckner továbbra is tagadja, hogy bármi köze lenne Madeleine McCann eltűnéséhez. Most azonban azt állítja, hogy azon az éjszakán, amikor a kislány eltűnt, a környéken tartózkodott, ahol állítása szerint kábítószert árult, és a rendőrség is megállította.

Christian Brueckner új állításai

Brueckner a Mail on Sundaynek azt mondta:

A tengerparton voltam, nem messze Maddie szálláshelyétől, és kábítószert árultam. Spanyolországban jártam, onnan csempésztem át a marihuánát Portugáliába.

Állítása szerint mindössze mintegy 140 méterre tartózkodott a család szállásától.

Még a rendőrök is megállítottak háromszor az utcán [Praia da Luzban], miközben Maddie-t keresték – tette hozzá. – Szerencsére nem találták meg a drogot. Tele volt vele a furgonom.

Brueckner azt is állította, azért nem beszélt eddig arról, hol tartózkodott Madeleine eltűnésének éjszakáján, mert szerinte „a rendőrség rá akarja kenni a Maddie-ügyet”.