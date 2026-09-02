Hatalmas magyar siker: két fiatal artista is fellép a világ egyik legnagyobb hajóján

Két fiatal magyar artista, Nitas Kevin és Donnert Ferdinand is fellép a Royal Caribbean Legend of the Seas nevű tengerjárójának Fusion című jeges show-jában.

A magyar artisták szerződése 2027 januárjának végéig tart a Legend of the Seas fedélzetén

Fotó: rccl.hu

A két artista korábban külön dolgozott: Nitas Kevin a bátyjával, Olivérrel lépett fel, Donnert Ferdinand pedig szólóban szerepelt. Idén január környékén döntöttek úgy, hogy közösen folytatják, majd sikeresen teljesítették a válogatást.

A casting után az Egyesült Államokban készültek fel a produkcióra. Először két hetet töltöttek Kaliforniában, majd Miamiban folytatták a próbákat, ahol kialakították a műsor végleges formáját.

Január környékén dobtuk fel egymásnak, mi lenne, ha ketten dolgoznánk

– idézte fel Nitas Kevin, aki szerint a közös munka során szoros, szinte testvéri kapcsolat alakult ki közöttük.

A két fiatal a Legend of the Seas Absolute Zero nevű jégarénájában látható Fusion című előadásban szerepel. Produkciójukhoz egy mintegy hat méter magas kínai rudat használnak, amelyen összehangolt erőelemeket és helycseréket hajtanak végre.

A mutatvány során a mintegy 6 méter magas rúdon végzünk szinkronizált erőelemeket és látványos helycseréket. A produkció technológiailag is egyedülálló

– mondta Donnert Ferdinand.

A 20 éves Ferdinand többgenerációs artistacsaládból származik. A 21 éves Nitas Kevin korábban a Magyar Állami Operaház Carmen című előadásában is fellépett, emellett kungfuban többszörös magyar bajnok, valamint Európa- és világbajnoki dobogós volt.

Hetente akár nyolcszor is színpadra lépnek a magyar artisták

A fiatalok hetente akár nyolc előadáson is szerepelnek. Szabadidejükben edzenek és új gyakorlatokat próbálnak ki, a kikötések alkalmával pedig igyekeznek felfedezni az útvonal egyes állomásait is.

A Legend of the Seas fedélzetén nyolc tematikus negyed, hét medence, valamint több mint 40 étkezési és szórakozási lehetőség várja az utasokat. A tengerjárón kialakított Central Parkban mintegy 30 ezer élő növény található.

Fotó: rccl.hu